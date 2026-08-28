Кофейни, магазины и рестораны: "Укрзализныця" выставила на аукционы площади на вокзалах

"Укрзализныця" выставляет на аукционы в системе Prozorro. Продажи ряда помещений и площадей на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Яремча и Лозовой. Объекты предлагают для обустройства кафе, заведений питания, магазинов, книжных магазинов и лаунж-зон.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Укрзализныця" ищет арендаторов

Передача объектов в аренду, как отмечает компания, позволит сократить расходы по их содержанию и одновременно увеличить поступления от арендной платы.

Киев - вокзал Киев-Пассажирский

Кофейня без права продажи подакцизных товаров - 49,52 кв. м. Аукцион пройдет 11 сентября 2026 года. Стартовая цена - 542 641,65 грн без НДС .

без права продажи подакцизных товаров - 49,52 кв. м. Аукцион пройдет 11 сентября 2026 года. Стартовая цена - 542 641,65 грн без НДС Складское помещение – 6 кв. м. Дата аукциона - 11 сентября 2026 года. Стартовая цена - 4 678,14 грн без НДС .

– 6 кв. м. Дата аукциона - 11 сентября 2026 года. Стартовая цена - 4 678,14 грн без НДС Объект для продажи сувенирной и непродовольственной продукции - 25,73 кв. м. Аукцион пройдет 11 сентября 2026 года. Стартовая цена - 108 366,53 грн без НДС.

Львов - вокзал Львова

Заведение общественного питания с правом продажи подакцизных, продовольственных и непродовольственных товаров - 1220,71 кв. м. Аукцион намечен на 3 сентября 2026 года. Стартовая цена - 834 758,12 грн без НДС.

с правом продажи подакцизных, продовольственных и непродовольственных товаров - 1220,71 кв. м. Аукцион намечен на 3 сентября 2026 года. Стартовая цена - 834 758,12 грн без НДС. Лаунж-зона для временного пребывания и обслуживания держателей премиальных банковских карт с правом продажи продовольственных и подакцизных товаров - 438,7 кв. м. Аукцион пройдет 10 сентября 2026 года. Стартовая цена - 368 350,07 грн без НДС.

для временного пребывания и обслуживания держателей премиальных банковских карт с правом продажи продовольственных и подакцизных товаров - 438,7 кв. м. Аукцион пройдет 10 сентября 2026 года. Стартовая цена - 368 350,07 грн без НДС. Пристенный киоск на перроне для продажи непродовольственных товаров – 12,8 кв. м. Дата аукциона - 10 сентября 2026 года. Стартовая цена - 53 273,22 грн без НДС .

Одесса — вокзал Одесса-Главная

Магазин для продажи продовольственных и непродовольственных товаров с правом реализации подакцизной продукции - 187,8 кв. м. Аукцион пройдет 11 сентября 2026 года. Стартовая цена – 46 750,93 грн без НДС.

Заведение общественного питания с правом продажи подакцизных товаров - 415,5 кв. м. Дата аукциона – 11 сентября 2026 года. Стартовая цена – 211 036,61 грн без НДС.

Ивано-Франковск - вокзал Ивано-Франковска

Книжный магазин с правом продажи продовольственных товаров, кроме подакцизной продукции — 205,3 кв. м. Аукцион пройдет 11 сентября 2026 года. Стартовая цена - 25 288,85 грн без НДС.

Яремче - вокзал Яремча

Кофейня без права продажи подакцизных товаров – 31,2 кв. м. Дата аукциона – 10 сентября 2026 года. Стартовая цена – 21 979,15 грн без НДС.

Лозовая - вокзал Лозовой

Кофейня без права продажи подакцизных товаров – 20 кв. м. Аукцион намечен на 10 сентября 2026 года. Стартовая цена – 10 762 грн без НДС.

Таким образом, "Укрзализныця" предлагает бизнесу всего 11 объектов на вокзалах в шести городах. Условия аренды и подробная информация о каждом лоте доступны в системе Prozorro.Продажи.

Напомним, "Укрзализныця" намерена передать в аренду два помещения на железнодорожном вокзале в Одессе. Эти площади пока не задействованы для обслуживания пассажиров или нужд самого вокзала.