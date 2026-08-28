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"Укрзализныця" предупредила о длительных задержках и пересадках на рейсах

УЗ
Задержки поездов сокращаются, но последствия обстрелов будут продолжаться еще сутки

В Украине сохраняются задержки поездов из-за последствий российских обстрелов и длительных воздушных тревог. Отставание от графика постепенно сокращается, в то время как отдельные рейсы будут отправляться с существенными задержками.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Задержки поездов будут продолжаться

В "Укрзализныце" отмечают, что влияние атак на движение поездов может сохраняться по меньшей мере в течение следующих суток.

Поезда дальнего сообщения не отменяли. В то же время, на отдельных рейсах пассажиров на финальном участке маршрута будут довозить с пересадкой. Такой формат должен помочь быстрее увольнять и возвращать в работу вагоны и локомотивы.

Отдельные поезда будут отправляться с существенными задержками из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова.

В "Укрзализныце" сообщили, что все службы работают над сокращением отставания от графика. Пассажиров просят отнестись с пониманием к возможным пересадкам или изменению способа довоза.

Фото 2 — "Укрзализныця" предупредила о длительных задержках и пересадках на рейсах
Фото: УЗ

До утра субботы пассажиры могут бесплатно пользоваться платными залами на вокзалах. Там можно согреться, выпить горячий чай, зарядить телефон и дождаться своего поезда. Во время воздушной тревоги залы не работают - пассажиров просят переходить к укрытиям, где железнодорожники помогут сориентироваться по рейсам.

Для пассажиров поездов, задерживающихся на пять и более часов, "Укрзализныця" совместно с World Central Kitchen организует "Железные перекусы".

Фото 3 — "Укрзализныця" предупредила о длительных задержках и пересадках на рейсах
Фото: УЗ

Актуальную информацию о задержках перевозчик обновляет на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua и посылает через push-уведомления в приложении "Укрзализныци". Пассажиров призывают следить за обновлениями, поскольку ситуация может изменяться в течение дня.

Напомним, в результате очередных массированных российских обстрелов гражданской инфраструктуры в ряде областей Украины фиксируются задержки пассажирских поездов. Движение железнодорожного транспорта продолжается там, где это разрешает безопасность.

Автор:
Ольга Опенько

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