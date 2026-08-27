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"Укрзализныця" открыла все платные залы ожидания бесплатно: кто может воспользоваться

Лаунж-зона, вход в которую находится слева от входа в Центральный вокзал
Лаунж-зона, вход в которую находится слева от входа в Центральный вокзал Киева / Укрзалізниця

Все платные залы ожидания на ж/д вокзалах Украины будут оставаться бесплатными для пассажиров до утра пятницы, 28 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как пояснили в компании, решение принято в связи с существенными смещениями в графиках движения поездов, возникших из-за угрозы баллистических ударов и атак враждебных реактивных БПЛА.

Пока ж/д операционно работают над восстановлением графика и обеспечением безопасного движения, вокзалы остаются полностью открытыми.

Воспользоваться повышенным комфортом залов ожидания бесплатно могут все пассажиры, прежде всего семьи с детьми, люди постарше и каждый, кто вынужден ждать своего рейса.

Для пассажиров организованы бесплатные воды и чая. Также на вокзалах функционируют "Пункты несокрушимости", где можно зарядить электронные устройства.

В "Укрзализныце" отметили, что в сложные моменты действуют по принципу солидарности и делают все возможное, чтобы каждый пассажир достался места назначения.

Напомним, в результате очередных массированных российских обстрелов гражданской инфраструктуры в ряде областей Украины фиксируются задержки пассажирских поездов. Движение железнодорожного транспорта продолжается там, где это разрешает безопасность.

Автор:
Татьяна Бессараб

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