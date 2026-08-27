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Зернохранилища Хмельницкой области получили дополнительные 5 тысяч тонн мощностей
Элеваторный комплекс в Хмельницкой области увеличил мощности хранения зерна на 5 тысяч тонн. На предприятии ввели новые мощности хранения зерна с возможностью дальнейшего масштабирования объекта.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Сокол", выступившая исполнителем проекта.
В рамках расширения в состав сушильно-очистного комплекса добавили два силоса с плоским дном вместимостью по 2,5 тыс. тонн каждый. Емкости изготовлены из конструкционной стали S350 с цинковым покрытием 350 г/м².
Каждый силос оборудовали:
- цепным зачистным конвейером;
- системой термометрии;
- смотровыми галереями и площадками.
Кроме того, на предприятии смонтировано новое транспортное оборудование. Оно объединило бункеры временного хранения, зерносушилку и новые силосы в единую технологическую систему с централизованным управлением с единого пульта.
По данным компании, проект был разработан с учетом возможности дальнейшего наращивания мощностей хранения без необходимости перестраивать всю инфраструктуру комплекса.
Напомним, в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в селе Остров Тернопольской области, началось строительство нового комбикормового завода с элеваторным комплексом .