Зернохранилища Хмельницкой области получили дополнительные 5 тысяч тонн мощностей

Элеваторный комплекс в Хмельницкой области увеличил мощности хранения зерна на 5 тысяч тонн. На предприятии ввели новые мощности хранения зерна с возможностью дальнейшего масштабирования объекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Сокол", выступившая исполнителем проекта.

В рамках расширения в состав сушильно-очистного комплекса добавили два силоса с плоским дном вместимостью по 2,5 тыс. тонн каждый. Емкости изготовлены из конструкционной стали S350 с цинковым покрытием 350 г/м².

Каждый силос оборудовали:

цепным зачистным конвейером;

системой термометрии;

смотровыми галереями и площадками.

Кроме того, на предприятии смонтировано новое транспортное оборудование. Оно объединило бункеры временного хранения, зерносушилку и новые силосы в единую технологическую систему с централизованным управлением с единого пульта.

По данным компании, проект был разработан с учетом возможности дальнейшего наращивания мощностей хранения без необходимости перестраивать всю инфраструктуру комплекса.

Фото: Завод элеваторного оборудования "Сокол"/Facebook

Фото: Завод элеваторного оборудования "Сокол"/Facebook

Напомним, в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в селе Остров Тернопольской области, началось строительство нового комбикормового завода с элеваторным комплексом .