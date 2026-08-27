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Зернохранилища Хмельницкой области получили дополнительные 5 тысяч тонн мощностей

Зернохранилище
Зернохранилище оснастили современными стальными силосами/Сокол

Элеваторный комплекс в Хмельницкой области увеличил мощности хранения зерна на 5 тысяч тонн. На предприятии ввели новые мощности хранения зерна с возможностью дальнейшего масштабирования объекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Сокол", выступившая исполнителем проекта.

В рамках расширения в состав сушильно-очистного комплекса добавили два силоса с плоским дном вместимостью по 2,5 тыс. тонн каждый. Емкости изготовлены из конструкционной стали S350 с цинковым покрытием 350 г/м².

Каждый силос оборудовали:

  • цепным зачистным конвейером;
  • системой термометрии;
  • смотровыми галереями и площадками.

Кроме того, на предприятии смонтировано новое транспортное оборудование. Оно объединило бункеры временного хранения, зерносушилку и новые силосы в единую технологическую систему с централизованным управлением с единого пульта.

По данным компании, проект был разработан с учетом возможности дальнейшего наращивания мощностей хранения без необходимости перестраивать всю инфраструктуру комплекса.

Фото 2 — Зернохранилища Хмельницкой области получили дополнительные 5 тысяч тонн мощностей
Фото: Завод элеваторного оборудования "Сокол"/Facebook
Фото 3 — Зернохранилища Хмельницкой области получили дополнительные 5 тысяч тонн мощностей
Фото: Завод элеваторного оборудования "Сокол"/Facebook

Напомним, в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в селе Остров Тернопольской области, началось строительство нового комбикормового завода с элеваторным комплексом .

Автор:
Татьяна Бессараб

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