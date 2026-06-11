Новые зерносушилки и металлические силосы: элеватор на Черниговщине увеличивает мощность

ООО "Носовское ХПП" в Черниговской области планирует масштабное расширение элеватора – до 226,6 тыс. м³ или 180 тыс. т одновременного хранения. Этот проект реализуют в 5 очередей, благодаря чему в регионе дополнительно будет создано 66 новых рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Еlevatorist.

Согласно проекту, на территории предприятия построят:

административно-лабораторный корпус с весовой;

приемное отделение для автотранспорта;

отделение очистки зерновых, зернобобовых и масличных культур;

буферные емкости для влажного зерна;

зерносушильный комплекс;

металлические силосы для хранения продукции;

объекты железнодорожной отгрузки;

объекты автомобильной отгрузки; энергетическую инфраструктуру;

инженерные сети и вспомогательные постройки.

В максимальной конфигурации комплекс будет включать 11 силосов вместимостью по 20,6 тыс. м3 каждый, две зерносушилки производительностью по 90 т/ч и шесть буферных емкостей для приема зерна.

После реализации проекта мощность приема зерна составит до 600 т/ч. Отгрузка по железной дороге будет происходить со скоростью до 350 т/час, а в автотранспорт предприятие сможет отгружать до 250 т/час продукции.

Также предусмотрено строительство нового подъездного железнодорожного пути протяженностью 1,8 км с пропускной способностью до 54 вагонов в смену. Для обеспечения работы зерносушильного оборудования будет проложен подземный газопровод протяженностью до 1,3 км.

Напомним, в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в селе Остров Тернопольской области, началось строительство нового комбикормового завода с элеваторным комплексом .