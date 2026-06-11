Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,98

+0,14

EUR

51,89

-0,00

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

52,35

52,10

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые зерносушилки и металлические силосы: элеватор на Черниговщине увеличивает мощность

элеватор
Элеватор в Черниговской области расширят до 180 тыс. т хранения / Freepik

ООО "Носовское ХПП" в Черниговской области планирует масштабное расширение элеватора – до 226,6 тыс. м³ или 180 тыс. т одновременного хранения. Этот проект реализуют в 5 очередей, благодаря чему в регионе дополнительно будет создано 66 новых рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Еlevatorist.

Согласно проекту, на территории предприятия построят:

  • административно-лабораторный корпус с весовой;
  • приемное отделение для автотранспорта;
  • отделение очистки зерновых, зернобобовых и масличных культур;
  • буферные емкости для влажного зерна;
  • зерносушильный комплекс;
  • металлические силосы для хранения продукции;
  • объекты железнодорожной отгрузки;
  • объекты автомобильной отгрузки; энергетическую инфраструктуру;
  • инженерные сети и вспомогательные постройки.

В максимальной конфигурации комплекс будет включать 11 силосов вместимостью по 20,6 тыс. м3 каждый, две зерносушилки производительностью по 90 т/ч и шесть буферных емкостей для приема зерна.

После реализации проекта мощность приема зерна составит до 600 т/ч. Отгрузка по железной дороге будет происходить со скоростью до 350 т/час, а в автотранспорт предприятие сможет отгружать до 250 т/час продукции.

Также предусмотрено строительство нового подъездного железнодорожного пути протяженностью 1,8 км с пропускной способностью до 54 вагонов в смену. Для обеспечения работы зерносушильного оборудования будет проложен подземный газопровод протяженностью до 1,3 км.

Напомним, в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в селе Остров Тернопольской области, началось строительство нового комбикормового завода с элеваторным комплексом .

Автор:
Татьяна Ковальчук