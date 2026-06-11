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Нові зерносушарки та металеві силоси: елеватор на Чернігівщині збільшує потужність

елеватор
Елеватор на Чернігівщині розширять до 180 тис. т зберігання / Freepik

ТОВ "Носівське ХПП" у Чернігівській області планує масштабне розширення елеватора — до 226,6 тис. м³ або 180 тис. т одночасного зберігання. Цей проєкт реалізують у 5 черг, завдяки чому в регіоні додатково створять 66 нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еlevatorist.

Згідно з проєктом, на території підприємства збудують:

  • адміністративно-лабораторний корпус із ваговою; 
  • приймальне відділення для автотранспорту; 
  • відділення очищення зернових, зернобобових та олійних культур; 
  • буферні ємності для вологого зерна; 
  • зерносушильний комплекс; 
  • металеві силоси для зберігання продукції; 
  • об'єкти залізничного відвантаження; 
  • об'єкти автомобільного відвантаження; енергетичну інфраструктуру; 
  • інженерні мережі та допоміжні споруди.

У максимальній конфігурації комплекс включатиме 11 силосів місткістю по 20,6 тис. м³ кожен, дві зерносушарки продуктивністю по 90 т/год та шість буферних ємностей для приймання зерна.

Після реалізації проєкту потужність приймання зерна становитиме до 600 т/год. Відвантаження залізницею відбуватиметься зі швидкістю до 350 т/год, а в автотранспорт підприємство зможе відвантажувати до 250 т/год продукції.

Також передбачено будівництво нової під'їзної залізничної колії довжиною 1,8 км із пропускною спроможністю до 54 вагонів за зміну. Для забезпечення роботи зерносушильного обладнання прокладуть підземний газопровід протяжністю до 1,3 км.

Нагадаємо, в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб", який розташований у селі Острів Тернопільської області, розпочалося будівництво нового комбікормового заводу з елеваторним комплексом.

Автор:
Тетяна Ковальчук