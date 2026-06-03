Інвестиції на 1,5 млрд грн: на Тернопільщині будують новий комбікормовий завод з елеватором

В індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб", який розташований у селі Острів Тернопільської області, розпочалося будівництво нового комбікормового заводу з елеваторним комплексом. Підприємство матиме річну потужність 400 тис. т комбікормів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Введення об'єкта в експлуатацію заплановане на 2027 рік. Зараз на будівельному майданчику тривають земельні роботи.

Загальний обсяг інвестицій у цей проєкт становить 1,5 млрд грн. Інвестором виступає компанія "Агропродсервіс". Для імпорту необхідного обладнання підприємство скористається державними преференціями, які передбачені для учасників індустріальних парків, а саме — нульовою ставкою мита та звільненням від сплати ПДВ на виробниче устаткування.

Паралельно керівництво "Західноукраїнського промислового хабу" готує документи на отримання державного співфінансування для розвитку інфраструктури. Ці кошти планують спрямувати на підведення додаткових 10 МВт електричної потужності, яка необхідна для забезпечення роботи нового заводу.

Новий виробничий комплекс та елеватор займуть територію площею 5 га. Під будівництво виділили частину нової земельної ділянки. Потреба в ній виникла через повну забудову попередньої території хабу, де вільних місць не залишилося.

У грудні 2025 року індустріальний парк офіційно розширив свої межі з 10,6 га до 55 га. Перша черга парку площею 10,6 га наразі повністю зайнята промисловими будівлями, загальна площа яких становить 71 тис. кв. м.

Кисилевський зазначив, що розвиток індустріальних парків є важливою складовою державної політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Ця ініціатива спрямована на створення сприятливих умов для залучення капіталу, розвитку внутрішнього виробництва та нарощування обсягів несировинного експорту.

Нагадаємо, у Хмельницькій області в межах індустріального парку "Теофіполь Еко Парк" запланували будівництво нового підприємства з переробки риби та м'яса. За одну робочу зміну комплекс зможе випускати до 39,28 тонни готової продукції.