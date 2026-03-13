На Закарпатті розпочали будівництво заводу з переробки базальту за 30 млн євро

На Закарпатті розпочалося будівництво підприємства ТОВ "БФ Завод", яке спеціалізується на переробці та виготовленні кінцевої продукції з базальту. Завод розташований на території індустріального парку "БФ Термінал" і займає площу понад 37 тисяч кв. м.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Загальний обсяг інвестицій становить понад 30 млн євро. Очікується, що діяльність підприємства приноситиме місцевому бюджету до 10 млн грн податків щороку.

Для підготовки майданчика використали державне фінансування: із загальної суми 316,6 млн грн на залізничні колії та електромережі держава виділила 148 млн грн. Проєкт передбачає створення 120 робочих місць із високою заробітною платою.

стартувало будівництво нового заводу на Закарпатті / Закарпатська ОВА

За словами Микити, завдяки новому підприємству держава отримає стратегічний продукт для внутрішнього використання та експорту.

Голова ОВА зазначив, що торік індустріальний парк "БФ Термінал" отримав державну підтримку для розбудови інфраструктури. На об’єкті збудовано залізничні колії та електричні мережі загальною вартістю 316,6 млн гривень, з яких 148 млн гривень виділено з державного бюджету.

Що таке базальт?

Базальт — це магматична гірська порода, яка утворюється внаслідок швидкого охолодження лави на поверхні землі або поблизу неї. Вона має високу щільність і стійкість до зовнішніх впливів.

Базальт використовується для виробництва різноманітних матеріалів: будівництво: щебеню, дорожнього покриття, облицювальних плит, виготовлення кам’яної вати для тепло- та звукоізоляції будинків, а також для армування бетонних конструкцій, виробництва композитних матеріалів та зносостійких труб.

Нагадаємо, у 2025 році держава підтримала 13 індустріальних парків, що дозволило розпочати 22 інфраструктурні проєкти. Загальна сума ухвалених рішень склала понад 697 млн гривень. Зокрема індустріальний парк "БФ Термінал" на Закарпатті отримав 11,91 млн грн на капітальний ремонт з’їзду з автомобільної дороги.