Перевірки по-новому: Кабмін змінив правила контролю за теплопостачанням в Україні

Уряд постановою №747 удосконалив ризик-орієнтований підхід до державного нагляду у сфері теплопостачання. Під час оцінювання ступеня ризику теплопостачальних компаній будуть враховувати технологічні порушення, аварії та перебої з опаленням у житлових будинках і соціальних об'єктах. Результат

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції енергетичного нагляду.

Головна мета документа полягає у підвищенні ефективності роботи Держенергонагляду та оптимізації планування перевірок. Новий підхід дозволить спрямувати контрольні заходи на об'єкти з найбільшими ризиками для безпечного постачання тепла та зменшити адміністративний тиск на сумлінних учасників ринку.

Головні показники

Під час визначення ступеня ризику державні органи враховуватимуть такі показники:

стан експлуатації теплових установок і мереж;

дотримання вимог законодавства;

наявність технологічних порушень і аварійних ситуацій;

результати попередніх перевірок.

За підсумками оцінювання компанії відноситимуть до високого, середнього або незначного ступеня ризику. Це визначить періодичність проведення планових заходів контролю.

Особливу увагу фахівці приділятимуть чинникам, які безпосередньо впливають на стабільність послуг. При оцінюванні враховуватимуть технологічні порушення, що призвели до перебоїв в опаленні житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури.

Раніше критерії для сфер електроенергетики та теплопостачання були об’єднані в одному документі. Відтепер сфера теплопостачання має окремий механізм оцінювання. Це дозволить точніше враховувати галузеві особливості та підвищить стійкість інфраструктури за європейськими стандартами.

Нагадаємо, в Україні запроваджують оновлений механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через пошкодження енергетичної або комунальної інфраструктури.