Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на резервне теплопостачання перед зимою

Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на резервне теплопостачання / Юлія Свириденко

Кабінет міністрів спрямовує додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на авансування 247 блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 ГВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністрерки Юлії Свириденко.

Рішення ухвалене в межах підготовки до опалювального сезону та посилення резервного теплопостачання.

Окремо уряд продовжує роботу над пришвидшенням запуску вже закупленого обладнання. На підключення наявних блочно-модульних котелень раніше було виділено 424,8 млн грн, і ці роботи вже стартували.

Ключові рішення щодо підготовки до зими:

  • 3 млрд грн — на авансування 247 нових блочно-модульних котелень
  • загальна потужність нових БМК — 1,3 ГВт
  • 424,8 млн грн — на підключення вже наявного обладнання
  • прискорення запуску котелень у регіонах

На засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів також узгодили заходи для оперативного підключення обладнання та підвищення готовності системи теплопостачання.

Окремий блок роботи стосується фінансової стабільності теплокомуненерго. Уряд спільно з місцевою владою та НАК "Нафтогаз України" готує комплексне рішення щодо врегулювання заборгованості за спожитий газ і запобігання її накопиченню.

За словами Свириденко, підготовка до зими відбувається в межах планів стійкості регіонів і передбачає системний підхід до захисту критичної інфраструктури.

Пріоритети залишаються незмінними: резервне теплопостачання, розвиток розподіленої генерації, стабільне водопостачання та водовідведення, а також захист критичних об’єктів.

Додаткове фінансування дозволяє прискорити розгортання резервного теплопостачання та зменшити ризики дефіциту тепла взимку. Паралельне вирішення боргів ТКЕ має забезпечити стабільну роботу теплової інфраструктури в опалювальний сезон.

Зауважимо, Київрада має ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу КП “Київтеплоенерго” на 2,7 млрд грн та прийняття з державної до комунальної власності шести модульних когенераційних установок для мобільної генерації тепла і електроенергії. 

Автор:
Тетяна Гойденко