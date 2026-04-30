Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство выделило дополнительные 3 млрд грн на резервное теплоснабжение перед зимой

Правительство выделило дополнительные 3 млрд грн на резервное теплоснабжение
Правительство выделило дополнительные 3 млрд грн на резервное теплоснабжение / Юлия Свириденко

Кабинет министров направляет дополнительные 3 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета на авансирование 247 блочно-модульных котельных общей мощностью 1,3 ГВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Решение принято в рамках подготовки к отопительному сезону и усилению резервного теплоснабжения.

Отдельно правительство продолжает работу по ускорению запуска уже закупленного оборудования. На подключение имеющихся блочно-модульных котельных ранее было выделено 424,8 млн. грн., и эти работы уже стартовали.

Ключевые решения по подготовке к зиме:

  • 3 млрд грн - на авансирование 247 новых блочно-модульных котельных
  • общая мощность новых БМК – 1,3 ГВт
  • 424,8 млн грн - на подключение уже имеющегося оборудования
  • ускорение запуска котельных в регионах

На заседании Координационного центра реализации комплексных планов устойчивости регионов также согласовали меры по оперативному подключению оборудования и повышению готовности системы теплоснабжения.

Отдельный блок работы касается финансовой устойчивости теплокоммунэнерго. Правительство совместно с местными властями и НАК "Нафтогаз Украины" готовит комплексное решение по урегулированию задолженности за потребленный газ и предотвращению его накопления.

По словам Свириденко, подготовка к зиме проходит в рамках планов устойчивости регионов и предполагает системный подход к защите критической инфраструктуры.

Приоритеты остаются неизменными: резервное теплоснабжение, развитие распределенной генерации, стабильное водоснабжение и водоотвод, а также защита критических объектов.

Дополнительное финансирование позволяет ускорить развертывание резервного теплоснабжения и снизить риски дефицита тепла зимой. Параллельное решение долгов ТКЭ должно обеспечить стабильную работу тепловой инфраструктуры в отопительный сезон.

Отметим, Киевсовет должен принять решение об увеличении уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн и принятии из государственной в коммунальную собственность шести модульных когенерационных установок для мобильной генерации тепла и электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко