Правительство выделило дополнительные 3 млрд грн на резервное теплоснабжение перед зимой

Кабинет министров направляет дополнительные 3 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета на авансирование 247 блочно-модульных котельных общей мощностью 1,3 ГВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Решение принято в рамках подготовки к отопительному сезону и усилению резервного теплоснабжения.

Отдельно правительство продолжает работу по ускорению запуска уже закупленного оборудования. На подключение имеющихся блочно-модульных котельных ранее было выделено 424,8 млн. грн., и эти работы уже стартовали.

Ключевые решения по подготовке к зиме:

3 млрд грн - на авансирование 247 новых блочно-модульных котельных

общая мощность новых БМК – 1,3 ГВт

424,8 млн грн - на подключение уже имеющегося оборудования

ускорение запуска котельных в регионах

На заседании Координационного центра реализации комплексных планов устойчивости регионов также согласовали меры по оперативному подключению оборудования и повышению готовности системы теплоснабжения.

Отдельный блок работы касается финансовой устойчивости теплокоммунэнерго. Правительство совместно с местными властями и НАК "Нафтогаз Украины" готовит комплексное решение по урегулированию задолженности за потребленный газ и предотвращению его накопления.

По словам Свириденко, подготовка к зиме проходит в рамках планов устойчивости регионов и предполагает системный подход к защите критической инфраструктуры.

Приоритеты остаются неизменными: резервное теплоснабжение, развитие распределенной генерации, стабильное водоснабжение и водоотвод, а также защита критических объектов.

Дополнительное финансирование позволяет ускорить развертывание резервного теплоснабжения и снизить риски дефицита тепла зимой. Параллельное решение долгов ТКЭ должно обеспечить стабильную работу тепловой инфраструктуры в отопительный сезон.

Отметим, Киевсовет должен принять решение об увеличении уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн и принятии из государственной в коммунальную собственность шести модульных когенерационных установок для мобильной генерации тепла и электроэнергии.