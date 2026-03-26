Киев уже готовится к зиме: Кличко предлагает увеличить бюджет "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн

Киевсовет должен принять решение об увеличении уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн и принятии из государственной в коммунальную собственность шести модульных когенерационных установок для мобильной генерации тепла и электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Киевсовет рассмотрит вопрос увеличения уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд. грн. Ранее город уже предусмотрел более 10 млрд грн из городского бюджета на меры по энергостойкости столицы. Кроме того, депутаты должны принять решение о передаче из государственной в коммунальную собственность шести модульных когенерационных установок для мобильной генерации тепла и электроэнергии. Об этом в начале пленарного заседания сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам городского головы, Киев уже приступил к реализации первоочередных мероприятий, предусмотренных планом энергостойкости, которые необходимы для подготовки к следующему отопительному сезону. Когенерационные модули передать столице Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Кличко напомнил, что на предыдущем внеочередном заседании Киевсовет принял план энергостойкости, который поддержали 92 депутата. Мэр подчеркнул, что реализация этого плана – совместная задача столичных властей, коммунальных предприятий и энергетиков, в частности, относительно первоочередных мер для старта следующего отопительного сезона.

"Масштабы столицы предусматривают многочисленные работы разных направлений, а их стоимость колоссальна – в общей сложности более 60 млрд грн. Мы выделяем те средства, которые можем, но город нуждается и в поддержке государства – финансировании, оборудовании и других ресурсах. Нельзя политизировать вопросы энергостойкости, сводя его к разговорам о "есть плане", нет плана". Следует говорить о конкретных проектах и конкретной помощи и работать вместе всем ветвям власти и службам. От этого зависит, как Киев и его жители пройдут следующую зиму», – отметил Кличко.

Напомним, 20 марта правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.