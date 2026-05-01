Совладелец АТБ Буткевич отреагировал на упоминание о нем на "пленках Миндича": что заявляет

Геннадий Буткевич
Геннадий Буткевич. Фото: bgv.com.ua

Совладелец АТБ Геннадий Буткевич отрицает свою связь с бизнесменом Тимуром Миндичем и заявил, что не имеет отношения к внесению залога за экс-вице премьера Алексея Чернышева.

Как пишет Delo.ua, официальное заявление Буткевича обнародовано на сайте BGV Group.

Буткевич на "пленках Миндича"

Накануне "Украинская правда" опубликовала новые расшифровки разговоров бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего в деле НАБУ "Мидас".

Миндич и бывший советник президента Сергей Шефир обсуждают, где взять деньги на залог за эксвицеппремьера Алексея Чернышева, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

В июне 2025 года ВАКС определил ему залог в 120 млн. грн.

Шефир говорит, что будет встречаться с Буткевичем, намекая, что он может стать одним из доноров.

Не имеет отношения к внесению залога

Буткевич заявил, что к нему никто не обращался с просьбой внести залог, и что он не перечислял денег.

"Категорически и однозначно заявляю: ко мне лично никто не обращался с любыми запросами или просьбами о внесении залога за Алексея Чернышева. Я не осуществлял внесения ни одной части залога — ни официально, ни каким-либо другим способом", - подчеркнул совладелец АТБ.

Он добавил, что какие-либо утверждения, предположения или интерпретации о его финансовой или иной причастности к этому процессу не соответствуют действительности.

К чему Чернышев к делу Миндича

14 ноября НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства   Алексея Чернышева – содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышев отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича" под псевдонимом "Че Гевара", хотя и признал, что голос похож на него.  

Автор:
Светлана Манько