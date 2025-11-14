Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,12

42,05

EUR

49,15

48,95

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экс-вице-премьеру вручили ходатайство об аресте по делу о легализации коррупционных средств

Чернышев
НАБУ и САП ходатайствуют об аресте бывшего вице-премьера / Правительственный портал

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие установило, что экспост посещал так называемую "прачечную" - место легализации средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба САП.

Мера пресечения для эксчиновника

По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник входил в число посетителей так называемой "прачечной" места, где легализовали средства, полученные преступным путем. Объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долл. и почти 100 тыс. евро наличными. Действия экс-чиновника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Вицепремьер-министромминистром национального единства до недавнего времени был Алексей Чернышев, который также находится  под подозрением НАБУ   в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Также бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении, сообщили в бюро.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов.   К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Автор:
Ольга Опенько