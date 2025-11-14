Экс-вице-премьеру вручили ходатайство об аресте по делу о легализации коррупционных средств

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие установило, что экспост посещал так называемую "прачечную" - место легализации средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба САП.

Мера пресечения для эксчиновника

По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник входил в число посетителей так называемой "прачечной" места, где легализовали средства, полученные преступным путем. Объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долл. и почти 100 тыс. евро наличными. Действия экс-чиновника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Вицепремьер-министром – министром национального единства до недавнего времени был Алексей Чернышев, который также находится под подозрением НАБУ в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Также бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении, сообщили в бюро.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.