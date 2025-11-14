Ексвіцепрем’єру вручили клопотання про арешт у справі легалізації корупційних коштів

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що експосадовець відвідував так звану “пральню” - місце легалізації корупційних коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба САП.

Запобіжний захід для експосадовця

За даними слідства, колишній високопосадовець входив до числа відвідувачів так званої "пральні" місця, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом. Об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. Дії експосадовця кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Віцепремʼєр-міністром – міністром національної єдності до недавнього часу був Олексій Чернишов, який також перебуває під підозрою НАБУ у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Також колишньому віцепрем’єр-міністру повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, повідомили в бюро.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.