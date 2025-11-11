Корупція в енергетиці: НАБУ і САП задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єру у рамках операції "Мідас"

НАБУ та САП задокументували передачу понад 1,3 млн доларів і євро колишньому віцепрем’єру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали “Че Гевара”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Про операцію "Че Гевара"

За результатами розслідування встановлено, що учасники злочинної організації передавали йому готівку на загальну суму 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро - безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належала одному з учасників організації.

Пізніше останню суму, 500 тис. доларів передали вже його дружині, після того як сам колишній віцепрем’єр став підозрюваним у корупційних злочинах, що розслідуються НАБУ та САП.

Як повідомляє Центр протидії корупції, фігуранти справи вдавалися до конспіративних заходів і використовували псевдоніми для приховування своєї діяльності. Зокрема, Міндічу дали прізвисько "Карлсон", а Цукерману - "Шеф".

Для додаткової конспірації Цукерман також вигадував псевдоніми для політиків, які нібито користувалися послугами з відмивання коштів: міністра енергетики Галущенка називали "Сигизмунд" або "Професор", а міністра національної єдності - "Че Гевара".

Міністром національної єдності до недавнього часу був Олексій Чернишов, який також перебуває під підозрою НАБУ.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Як пише Центр протидії корупції, підозри отримали:

бізнесмен з оточення президента Тімур Міндіч;

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;

четверо "працівників" бекофісу з легалізації коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і ексміністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.