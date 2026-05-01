До 85 тис. грн: де в Україні пропонують найбільші зарплати кандидатам зі статусом учасника бойових дій

Для кандидатів зі статусом УБД в Україні відкривається дедалі більше можливостей: найбільше вакансій – у виробничих спеціальностях, логістиці та продажах. При цьому зарплати в окремих професіях сягають 85 тис. грн, свідчать дані ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Найбільше вакансій для кандидатів пропонують у трьох категоріях: виробництво, логістика і роздрібна торгівля. Найвищі зарплати пропонують у будівництві (85 тис. грн) та категорії СТО/автомийки (61,5 тис. грн). Найбільша кількість вакансій за рік з’явилась у категоріях “Клінінг/домашній персонал”, зате в IT-сфері – найбільше скорочення.

Де найбільше вакансій для УБД: десятка лідерів ринку праці

У березні 2026 року для кандидатів зі статусом УБД найбільше вакансій було зосереджено у сфері виробництва та робітничих спеціальностей – близько 2 200 пропозицій із медіанною зарплатою 27,5 тис. грн.

У напрямі логістики та доставки найбільший попит спостерігався на водіїв – 1 843 вакансії із середньою зарплатою 37,5 тис. грн. Також активно шукали вантажників (929 вакансій, 26,4 тис. грн), кур’єрів (360 вакансій, 35 тис. грн) і комірників (350 вакансій, 27,5 тис. грн).

У сфері роздрібної торгівлі та продажів роботодавці пропонували 1 110 вакансій для продавців із медіанною зарплатою 25 тис. грн, а також 350 вакансій для касирів із оплатою на рівні 24 тис. грн.

У сфері охорони та безпеки було відкрито 744 вакансії охоронців із медіанною зарплатою 17 тис. грн.

Будівництво та облицювальні роботи налічували 694 вакансії, де середній рівень оплати становив 27,5 тис. грн.

Замикає десятку найпопулярніших позицій професія автослюсаря – 295 вакансій із медіанною зарплатою 42,5 тис. грн.

Зарплати на посадах для кандидатів з УБД

Найбільше пропонують кандидатам у сфері будівництва та облицювальних робіт на посадах:

Штукатура – 85 тис. грн (+42% з березня 2025 року),

Муляра – 60 тис. грн (+50%),

Виконроба (+28%), маляр (+15%), плиточник (+35%) – 57,5 тис. грн,

Фасадника – 56,5 тис. грн (зниження рівня зарплати на 10% порівняно з березнем 2025 року).

Інші напрями:

СТО/автомийки: рихтувальник – 61,5 тис. грн (+37%),

Нерухомість/продажі: менеджер з продажу – 59 тис. грн (+97%),

Краса/фітнес/спорт: масажист – 55 тис. грн (+26%).

Логістика/склад/доставка: далекобійник – 55 тис. грн (зменшення на 10% з березня 2025 року).

Які зарплати пропонують кандидатам зі статусом УБД

Як змінюється кількість вакансій

Дослідження також показує змішані тенденції: у частині категорій кількість вакансій для кандидатів зі статусом УБД зростає, в інших – скорочується. Найбільше зростання зафіксовано у сфері клінінгу та домашнього персоналу (+62%), виробництва та робітничих спеціальностей (+40,5%), а також адміністративного персоналу, HR і секретаріату (+37%).

Водночас загальний контекст ринку визначає зростання кількості ветеранів, які повертаються до цивільного життя. За офіційними даними, наразі в Україні налічується близько 1,8 млн ветеранів, і ця цифра не є остаточною. Це значна частина ринку праці, тому для роботодавців дедалі важливішими стають відкритість до найму кандидатів зі статусом учасника бойових дій, конкурентні зарплати та належні умови праці.

Нагадаємо, робітничі спеціальності залишаються серед найбільш високооплачуваних на платформі OLX. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тис. грн. Однак, попри зростання оплати праці, кількість вакансій здебільшого скорочується.