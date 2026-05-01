Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

До 85 тыс. грн: где в Украине предлагают самые большие зарплаты кандидатам со статусом участника боевых действий

ветеран убд работа девушка планшет
В IT предлагается меньше вакансий для кандидатов со статусом УБД. / Freepik

Для кандидатов со статусом УБД в Украине открывается все больше возможностей: больше всего вакансий – в производственных специальностях, логистике и продажах. При этом зарплаты в отдельных профессиях составляют 85 тыс. грн, свидетельствуют данные рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Больше всего вакансий для кандидатов предлагают в трех категориях: производство, логистика и розничная торговля. Высокие зарплаты предлагают в строительстве (85 тыс. грн) и категории СТО/автомойки (61,5 тыс. грн). Наибольшее количество вакансий за год появилось в категориях "Клининг/домашний персонал", зато в IT-сфере  наибольшее сокращение.

Где больше всего вакансий для УБД: десятка лидеров рынка труда

В марте 2026 года для кандидатов со статусом УБД больше всего вакансий было сосредоточено в сфере производства и рабочих специальностей около 2200 предложений с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн.

В направлении логистики и доставки наибольший спрос наблюдался на водителей 1843 вакансии со средней зарплатой 37,5 тыс. грн. Также активно искали грузчиков (929 вакансий, 26,4 тыс. грн), курьеров (360 вакансий, 35 тыс. грн) и кладовщиков (350 вакансий, 27,5 тыс. грн).

В сфере розничной торговли и продаж работодатели предлагали 1110 вакансий для продавцов с медианной зарплатой 25 тыс. грн, а также 350 вакансий для кассиров с оплатой на уровне 24 тыс. грн.

В сфере охраны и безопасности открыто 744 вакансии охранников с медианной зарплатой 17 тыс. грн.

Строительство и облицовочные работы насчитывали 694 вакансии, где средний уровень оплаты составил 27,5 тыс. грн.

Замыкает десятку популярнейших позиций профессия автослесаря 295 вакансий с медианной зарплатой 42,5 тыс. грн.

Зарплаты на должностях для кандидатов по УБД

Больше всего предлагают кандидатам в сфере строительства и облицовочных работ на должностях:

  • Штукатура – 85 тыс. грн (+42% с марта 2025 года),
  • Каменщика – 60 тыс. грн (+50%),
  • Прораб (+28%), маляр (+15%), плиточник (+35%) – 57,5 тыс. грн,
  • Фасадника – 56,5 тыс. грн (снижение уровня зарплаты на 10% по сравнению с мартом 2025 г.).

Другие направления:

  • СТО/автомойки: рихтовщик – 61,5 тыс. грн (+37%),
  • Недвижимость/продажи: менеджер по продажам – 59 тыс. грн (+97%),
  • Красота/фитнес/спорт: массажист – 55 тыс. грн (+26%).
  • Логистика/склад/доставка: дальнобойщик – 55 тыс. грн (уменьшение на 10% с марта 2025 года).

Какие зарплаты предлагают кандидатам со статусом УБД

Самые высокие медиа зарплаты традиционно зафиксированы в сфере строительства и облицовочных работ. В частности, штукатурам предлагают около 85 тыс. грн (+42% год к году), каменщикам 60 тыс. грн (+50%). Для прорабов, маляров и плиточников медиальная зарплата составляет около 57,5 тыс. грн (рост на 28%, 15% и 35% соответственно). В то же время, фасадщики могут рассчитывать на 56,5 тыс. грн, что на 10% меньше, чем в марте 2025 года.

Среди других направлений также наблюдаются конкурентные зарплаты. В сфере СТО и автомоек рихтовщикам предлагают в среднем 61,5 тыс. грн (+37%). В недвижимости и продажах менеджеры по продажам могут получать около 59 тыс. грн (+97%). В сфере красоты, фитнеса и спорта массажистам предлагают около 55 тыс. грн (+26%). В логистике дальнобойщики зарабатывают в среднем 55 тыс. грн, хотя это на 10% меньше, чем в прошлом.

Как меняется количество вакансий

Исследование также показывает смешанные тенденции: в части категорий количество вакансий для кандидатов со статусом УБД растет, в других сокращается. Наибольший рост зафиксирован в сфере клининга и домашнего персонала (62%), производства и рабочих специальностей (40,5%), а также административного персонала, HR и секретариата (37%).

В то же время общий контекст рынка определяет рост количества ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь. По официальным данным, в настоящее время в Украине насчитывается около 1,8 млн ветеранов, и эта цифра не является окончательной. Это значительная часть рынка труда, поэтому для работодателей все важнее становится открытость к найму кандидатов со статусом участника боевых действий, конкурентные зарплаты и надлежащие условия труда.

Напомним, рабочие специальности остаются среди самых высокооплачиваемых на платформе OLX. В некоторых случаях медиа зарплаты превышают 60 тыс. грн. Однако, несмотря на рост оплаты труда, количество вакансий в основном сокращается.

Автор:
Ярослава Тюпка