До 85 тыс. грн: где в Украине предлагают самые большие зарплаты кандидатам со статусом участника боевых действий

Для кандидатов со статусом УБД в Украине открывается все больше возможностей: больше всего вакансий – в производственных специальностях, логистике и продажах. При этом зарплаты в отдельных профессиях составляют 85 тыс. грн, свидетельствуют данные рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Больше всего вакансий для кандидатов предлагают в трех категориях: производство, логистика и розничная торговля. Высокие зарплаты предлагают в строительстве (85 тыс. грн) и категории СТО/автомойки (61,5 тыс. грн). Наибольшее количество вакансий за год появилось в категориях "Клининг/домашний персонал", зато в IT-сфере – наибольшее сокращение.

Где больше всего вакансий для УБД: десятка лидеров рынка труда

В марте 2026 года для кандидатов со статусом УБД больше всего вакансий было сосредоточено в сфере производства и рабочих специальностей – около 2200 предложений с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн.

В направлении логистики и доставки наибольший спрос наблюдался на водителей – 1843 вакансии со средней зарплатой 37,5 тыс. грн. Также активно искали грузчиков (929 вакансий, 26,4 тыс. грн), курьеров (360 вакансий, 35 тыс. грн) и кладовщиков (350 вакансий, 27,5 тыс. грн).

В сфере розничной торговли и продаж работодатели предлагали 1110 вакансий для продавцов с медианной зарплатой 25 тыс. грн, а также 350 вакансий для кассиров с оплатой на уровне 24 тыс. грн.

В сфере охраны и безопасности открыто 744 вакансии охранников с медианной зарплатой 17 тыс. грн.

Строительство и облицовочные работы насчитывали 694 вакансии, где средний уровень оплаты составил 27,5 тыс. грн.

Замыкает десятку популярнейших позиций профессия автослесаря – 295 вакансий с медианной зарплатой 42,5 тыс. грн.

Зарплаты на должностях для кандидатов по УБД

Больше всего предлагают кандидатам в сфере строительства и облицовочных работ на должностях:

Штукатура – 85 тыс. грн (+42% с марта 2025 года),

Каменщика – 60 тыс. грн (+50%),

Прораб (+28%), маляр (+15%), плиточник (+35%) – 57,5 тыс. грн,

Фасадника – 56,5 тыс. грн (снижение уровня зарплаты на 10% по сравнению с мартом 2025 г.).

Другие направления:

СТО/автомойки: рихтовщик – 61,5 тыс. грн (+37%),

Недвижимость/продажи: менеджер по продажам – 59 тыс. грн (+97%),

Красота/фитнес/спорт: массажист – 55 тыс. грн (+26%).

Логистика/склад/доставка: дальнобойщик – 55 тыс. грн (уменьшение на 10% с марта 2025 года).

Какие зарплаты предлагают кандидатам со статусом УБД

Самые высокие медиа зарплаты традиционно зафиксированы в сфере строительства и облицовочных работ. В частности, штукатурам предлагают около 85 тыс. грн (+42% год к году), каменщикам – 60 тыс. грн (+50%). Для прорабов, маляров и плиточников медиальная зарплата составляет около 57,5 тыс. грн (рост на 28%, 15% и 35% соответственно). В то же время, фасадщики могут рассчитывать на 56,5 тыс. грн, что на 10% меньше, чем в марте 2025 года.

Среди других направлений также наблюдаются конкурентные зарплаты. В сфере СТО и автомоек рихтовщикам предлагают в среднем 61,5 тыс. грн (+37%). В недвижимости и продажах менеджеры по продажам могут получать около 59 тыс. грн (+97%). В сфере красоты, фитнеса и спорта массажистам предлагают около 55 тыс. грн (+26%). В логистике дальнобойщики зарабатывают в среднем 55 тыс. грн, хотя это на 10% меньше, чем в прошлом.

Как меняется количество вакансий

Исследование также показывает смешанные тенденции: в части категорий количество вакансий для кандидатов со статусом УБД растет, в других – сокращается. Наибольший рост зафиксирован в сфере клининга и домашнего персонала (62%), производства и рабочих специальностей (40,5%), а также административного персонала, HR и секретариата (37%).

В то же время общий контекст рынка определяет рост количества ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь. По официальным данным, в настоящее время в Украине насчитывается около 1,8 млн ветеранов, и эта цифра не является окончательной. Это значительная часть рынка труда, поэтому для работодателей все важнее становится открытость к найму кандидатов со статусом участника боевых действий, конкурентные зарплаты и надлежащие условия труда.

Напомним, рабочие специальности остаются среди самых высокооплачиваемых на платформе OLX. В некоторых случаях медиа зарплаты превышают 60 тыс. грн. Однако, несмотря на рост оплаты труда, количество вакансий в основном сокращается.