Копирайтеры возглавили рейтинг популярных вакансий – до 79 отзывов на место: какую зарплату предлагают

Число отзывов на популярные вакансии в Украине продолжает расти, что свидетельствует об усилении конкуренции среди кандидатов. Наибольший интерес вызывают позиции, позволяющие работать онлайн или удаленно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Аналитики сервиса выяснили, какие вакансии пользуются наибольшей популярностью у соискателей, и что в этом списке изменилось с предыдущего года. Для анализа был использован показатель количества отзывов кандидатов на одну вакансию.

Согласно аналитическим данным, в тройку наиболее востребованных среди соискателей работы вошли позиции, связанные с коммуникацией, онлайн-сервисом и работой с текстами. Среди них:

Копирайтер , 79 отзывов на 1 объявление, средний доход – 24 500 грн

Оператор чата , 55 отзывов на 1 объявление, средний доход – 26 000 грн

Менеджер интернет-магазина , 42 отзывы на 1 объявление, средний доход - 22 500 грн

Особенно активны в поиске в марте 2026 года были вакансии из категории "Начало карьеры" – для соискателей без опыта студентов. Результат составляет 23 отзывов на 1 объявление при медианной зарплате 24 700 грн.

Кандидаты активно отзывались на вакансии в сфере рекламы и дизайна. В марте 2026 на одно предложение работы промоутера (15 000 грн) приходилось в среднем 17 отзывов, на позицию контент-менеджера (20 000 грн) – 15, а на SMM-менеджера (22 500 грн) – 14.

Среди других популярных вакансий – упаковщик (17 отзывов на одно объявление, медиа зарплата 22 500 грн) и администратор (14 отзывов, 20 150 грн). Также на уровне 13 отзывов на вакансию фиксировалась активность для позиций репетитора (20 000 грн.), разнорабочего в строительстве (25 375 грн.) и диспетчера (22 500 грн.).

По сравнению с мартом 2025 года, перечень наиболее востребованных вакансий не сильно изменился: год назад в топе также были роли, связанные с коммуникациями и онлайн-обслуживанием. Первое место занимал менеджер интернет-магазина, второе – SMM-менеджер, третье – упаковщик. Копирайтер, возглавивший в 2026 году рейтинг по количеству отзывов, годом ранее имел четвертую позицию.

В общем, конкуренция за вакансии с возможностью удаленной работы продолжает усиливаться – именно поэтому среди лидеров остаются копирайтинг, чат-поддержка и e-commerce. В то же время уровень зарплат в этих сегментах вырос до 20–25 тыс. грн, тогда как еще в прошлом году он в основном не превышал 20 тыс. грн.

Напомним, за январь-февраль 2026 г. украинские работодатели предложили 111 214 вакансий через Службу занятости. Больше всего предложений зафиксировано на Львовщине, а по количеству фактически трудоустроенных лиц лидирует Днепропетровская область.