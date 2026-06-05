По европейскому стандарту: на трассу Киев – Одесса выедут трехзвенные автопоезда

Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по движению длинномерных трехзвенных автопоездов. Тестовыми маршрутами определены направления Киев – Одесса и Одесса – Киев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Длинномерный трехзвенный автопоезд является грузовым транспортным составом, содержащим тягач и несколько последовательно соединенных прицепов или полуприцепов. Увеличенная длина и емкость позволяют перевозить больший объем грузов за один рейс, чем обычный грузовик. Подобные решения действуют в Швеции, Финляндии, Нидерландах и Дании.

"Запуск этого экспериментального проекта - это ответ на запрос украинского бизнеса и логический шаг на пути интеграции нашей транспортной системы к европейскому рынку. Долгомерные автопоезда уже много лет успешно используются в ряде стран ЕС и доказали свою эффективность для логистики, экономики и сохранения дорожной инфраструктуры", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Нынешнее законодательство ограничивает использование таких транспортных средств из-за действующих норм весовых параметров. В эксперименте движение будет осуществляться только при наличии специальных разрешений и после технического анализа безопасности дороги. Планируемые эффекты от реализации инициативы включают следующие позиции:

для логистической отрасли - снижение расходов на транспортировку, горючее и сервис;

для инфраструктуры – распределение нагрузки на оси транспорта и уменьшение негативного влияния на дорожное покрытие;

для экологии – сокращение количества рейсов и снижение объемов выбросов парниковых газов.

Экспериментальный проект будет продолжаться в течение двух лет со дня вступления в силу соответствующего постановления. Собранные результаты станут основой для принятия решений по открытию других логистических маршрутов для такого типа транспорта.

Напомним, в антажные перевозки продемонстрировали уверенный рост за первые четыре месяца текущего года. За четыре месяца 2026 года перевезено более 104 миллионов тонн грузов.