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Проверки НБУ в 2026 году: какие банки и финкомпании попали в план
Национальный банк обновил план выездных проверок на 2026 год: к нему добавили "Банк КД", а финансовую компанию "Солид Груп" исключили из-за отзыва лицензии. В целом, план предусматривает проверки восьми банков и шести небанковских учреждений.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Проверки будут касаться соблюдения финансового мониторинга, валютного законодательства и санкционных ограничений.
Банк КД включили в план проверок на IV квартал 2026 года. В то же время "Солид Груп" исключили после отзыва лицензии финансовой компании на предоставление финансовых услуг.
Обновленный график проверок банков выглядит так:
- I квартал - "Банк "Украинский капитал";
- II квартал - "Коминбанк", "Укрсиббанк";
- III квартал - "Скай Банк", "ЕПБ";
- IV квартал - "Асвио Банк", "КБ "Глобус", "Банк КД".
Среди небанковских учреждений в план вошли:
- I квартал - "ПрофитГид", страховая компания "УСГ";
- II квартал - страховая группа "ТАС", "Ломбард "Кредит Юкрейн";
- III квартал - "Авентус Украина";
- IV квартал - финансовая компания "Финэкспресс".
В НБУ отметили, что изменения в план внесли на основе риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов оценки рисков деятельности банков.
Сам факт включения учреждения в план не означает установления нарушений: речь идет о планируемом надзоре за выполнением требований в сфере финмониторинга, валютного контроля и санкционного законодательства.
Напомним, НБУ планирует ввести единые подходы к контролю над платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.