Проверки НБУ в 2026 году: какие банки и финкомпании попали в план

Национальный банк обновил план выездных проверок на 2026 год: к нему добавили "Банк КД", а финансовую компанию "Солид Груп" исключили из-за отзыва лицензии. В целом, план предусматривает проверки восьми банков и шести небанковских учреждений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Проверки будут касаться соблюдения финансового мониторинга, валютного законодательства и санкционных ограничений.

Банк КД включили в план проверок на IV квартал 2026 года. В то же время "Солид Груп" исключили после отзыва лицензии финансовой компании на предоставление финансовых услуг.

Обновленный график проверок банков выглядит так:

I квартал - "Банк "Украинский капитал";

II квартал - "Коминбанк", "Укрсиббанк";

III квартал - "Скай Банк", "ЕПБ";

IV квартал - "Асвио Банк", "КБ "Глобус", "Банк КД".

Среди небанковских учреждений в план вошли:

I квартал - "ПрофитГид", страховая компания "УСГ";

II квартал - страховая группа "ТАС", "Ломбард "Кредит Юкрейн";

III квартал - "Авентус Украина";

IV квартал - финансовая компания "Финэкспресс".

В НБУ отметили, что изменения в план внесли на основе риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов оценки рисков деятельности банков.

Сам факт включения учреждения в план не означает установления нарушений: речь идет о планируемом надзоре за выполнением требований в сфере финмониторинга, валютного контроля и санкционного законодательства.

Напомним, НБУ планирует ввести единые подходы к контролю над платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.