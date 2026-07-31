Нефтяной гигант ОАЭ меняет правила: как теперь будут считать цену на нефть

Государственная нефтяная компания ОАЭ (ADNOC) объявила о полном пересмотре механизма ценообразования для марок сырой нефти. Решение было принято через несколько месяцев после резких колебаний биржевого эталона, к которому ранее были привязаны контракты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

С 1 ноября 2026 г. стоимость всей нефти ADNOC, добытой как на суше, так и на шельфе, будет определяться на основе регионального бенчмарка Platts Dubai.

Таким образом, компания отказывается от использования контракта ICE Futures Abu Dhabi, введенного в 2021 году.

Хотя ранее инсайдеры рынка ожидали изменение ценообразования только для морских сортов, официальное заявление компании оказалось более радикальным и охватило все объемы добычи.

"Новый механизм ценообразования подкрепляет обязательство ADNOC по прозрачности формирования цен для нашей растущей клиентской и инвесторской базы", - заявили в компании.

В ответ на решение эмиратского гиганта биржа ICE объявила о немедленной приостановке торговли всеми фьючерсными контрактами на сорт Murban, где отсутствует открытый интерес.

Торги по контрактам с имеющимся открытым интересом будут сворачиваться по мере истечения срока их действия или после закрытия позиций участниками рынка.

Переход на Platts Dubai свидетельствует о стремлении ОАЭ минимизировать ценовые риски для покупателей и возвратиться к более предполагаемому региональному индексу в условиях турбулентности на глобальном энергорынке.

Напомним, что ОАЭ официально покинули организацию ОПЕК с 1 мая, что существенно изменяет баланс сил внутри альянса. В марте суточная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем на 50%. Государственная компания ADNOC была вынуждена пойти на такой шаг из-за эскалации конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива.