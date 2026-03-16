Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,40

44,30

EUR

51,30

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Добыча нефти в ОАЭ сократилась вдвое из-за конфликта с Ираном

ADNOC
Государственная компания ADNOC остановила морские скважины / Depositphotos

Суточная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем на 50%. Государственная компания ADNOC была вынуждена пойти на такой шаг из-за эскалации конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Дополнительным фактором стала атака дрона на порт Фуджейра, что вынудило ADNOC временно приостановить загрузку нефти в этом большом хабе.

Остановка морских и наземных месторождений

По данным источников, знакомых с ситуацией, ADNOC ввела режим временного закрытия скважин как на суше, так и на шельфе. Сообщается, что в настоящее время вся морская добыча нефти в стране полностью приостановлена.

Это оказывает существенное влияние на мировое предложение, поскольку ОАЭ является третьим по величине производителем в ОПЕК. К началу конфликта страна добывала около 3,4 миллиона баррелей в сутки, что обеспечивало более 3% мирового спроса.

В частности, остановка затронула экспорт из крупных месторождений Верхний Закум, Das Blend и Умм-Лулу.

Энергетический кризис на Ближнем Востоке

ОАЭ не единственная страна региона, существенно уменьшившая поставки. Саудовская Аравия сократила производство примерно на 20%, а Ирак зафиксировал падение добычи на 70%.

По оценкам аналитиков, суммарное сокращение нефтедобычи на Ближнем Востоке составляет от 7 до 10 миллионов баррелей в сутки.

Это соответствует 7–10% всего мирового спроса, что создает беспрецедентное давление на мировые цены и энергетическую безопасность многих стран-импортеров.

Напомним, государственный нефтяной гигант Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC остановил нефтеперерабатывающий завод Ruwais в городе Аль-Рувайс из-за пожара, который нанес удар иранского дрона.

Из-за блокирования Ормузского пролива уже четыре ведущих нефтедобывающих стран ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство нефти.

Автор:
Татьяна Бессараб