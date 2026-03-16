Добыча нефти в ОАЭ сократилась вдвое из-за конфликта с Ираном

Суточная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем на 50%. Государственная компания ADNOC была вынуждена пойти на такой шаг из-за эскалации конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива.

Дополнительным фактором стала атака дрона на порт Фуджейра, что вынудило ADNOC временно приостановить загрузку нефти в этом большом хабе.

Остановка морских и наземных месторождений

По данным источников, знакомых с ситуацией, ADNOC ввела режим временного закрытия скважин как на суше, так и на шельфе. Сообщается, что в настоящее время вся морская добыча нефти в стране полностью приостановлена.

Это оказывает существенное влияние на мировое предложение, поскольку ОАЭ является третьим по величине производителем в ОПЕК. К началу конфликта страна добывала около 3,4 миллиона баррелей в сутки, что обеспечивало более 3% мирового спроса.

В частности, остановка затронула экспорт из крупных месторождений Верхний Закум, Das Blend и Умм-Лулу.

Энергетический кризис на Ближнем Востоке

ОАЭ не единственная страна региона, существенно уменьшившая поставки. Саудовская Аравия сократила производство примерно на 20%, а Ирак зафиксировал падение добычи на 70%.

По оценкам аналитиков, суммарное сокращение нефтедобычи на Ближнем Востоке составляет от 7 до 10 миллионов баррелей в сутки.

Это соответствует 7–10% всего мирового спроса, что создает беспрецедентное давление на мировые цены и энергетическую безопасность многих стран-импортеров.

Напомним, государственный нефтяной гигант Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC остановил нефтеперерабатывающий завод Ruwais в городе Аль-Рувайс из-за пожара, который нанес удар иранского дрона.

Из-за блокирования Ормузского пролива уже четыре ведущих нефтедобывающих стран ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство нефти.