В ОАЭ остановили нефтеперерабатывающий завод после атаки иранского дрона

Государственный нефтяной гигант Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC остановил нефтеперерабатывающий завод Ruwais в городе Аль-Рувайс из-за пожара, который нанес удар иранского дрона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Решение о закрытии было принято после того, как на объекте комплекса произошел пожар в результате удара дрона.

Источник, осведомленный с ситуацией, сообщил Reuters, что нефтеперерабатывающий завод закрыли как меру пресечения, добавив, что все другие операции на комплексе продолжаются в обычном режиме.

Этот комплекс является местом расположения мощностей ADNOC, которые могут перерабатывать до 922 тысяч баррелей нефти в день, и служит центральным узлом для перерабатывающих операций эмирата, включая значительные химические, удобрительные и промышленные газовые заводы.

Заметим, из-за блокирования Ормузского пролива четыре ведущих нефтедобывающих стран ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство нефти.

Напомним, 2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.

Его работа временно приостановлена.