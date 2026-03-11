Запланована подія 2

В ОАЭ остановили нефтеперерабатывающий завод после атаки иранского дрона

ADNOC
Государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC приостановила нефтеперерабатывающий завод Ruwais. Фото: adnoc.ae

Государственный нефтяной гигант Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC остановил нефтеперерабатывающий завод Ruwais в городе Аль-Рувайс из-за пожара, который нанес удар иранского дрона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Решение о закрытии было принято после того, как на объекте комплекса произошел пожар в результате удара дрона.

Источник, осведомленный с ситуацией, сообщил Reuters, что нефтеперерабатывающий завод закрыли как меру пресечения, добавив, что все другие операции на комплексе продолжаются в обычном режиме.

Этот комплекс является местом расположения мощностей ADNOC, которые могут перерабатывать до 922 тысяч баррелей нефти в день, и служит центральным узлом для перерабатывающих операций эмирата, включая значительные химические, удобрительные и промышленные газовые заводы.

Заметим, из-за блокирования Ормузского пролива четыре ведущих нефтедобывающих стран ближнего Востока — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство нефти.

Напомним, 2 марта иранские дроны Shahed-136   атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод   Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.

Его работа временно приостановлена.

Автор:
Светлана Манько