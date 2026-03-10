Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт резко снизили нефтяное производство

Из-за блокирования Ормузского пролива четыре ведущих нефтедобывающих стран региона — Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — сократили производство на 6,7 млн баррелей в день, что составляет около 6% мировых поставок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Война, которая длится уже вторую неделю и охватила более десяти стран, фактически закрыла главный экспортный маршрут региона. Это привело к заполнению резервуаров для хранения и уменьшения производства.

Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер назвал ситуацию крупнейшим кризисом, с которым столкнулась нефтегазовая промышленность региона.

Уменьшение добычи по странам

Из-за блокирования Ормузского пролива четыре ведущие страны Ближнего Востока существенно сократили добычу нефти. Саудовская Аравия снизила производство почти на треть — примерно на 2 миллиона баррелей в день, оставив добычу на уровне 2,5 миллиона баррелей в день.

Ирак сократил производство еще сильнее – почти на 60%, потеряв около 2,9 миллиона баррелей в день.

Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт также ощутили последствия блокировки: добыча ОАЭ снизилась на полмиллиона баррелей, а Кувейту пришлось сократить производство примерно на такое же количество. Такие действия привели к сокращению около 6% мировых поставок нефти.

Пропорционально наибольшие сокращения затронули Ирак — почти 60% от февральского уровня производства. Для Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта сокращение составляет около 20–25%.

Воздействие на рынки и экономику

Сбои в поставке повлекли за собой значительный рост цены на нефть до 120 долларов за баррель, хотя после заявления президента США Дональда Трампа о возможном завершении войны цены несколько упали.

Насер отметил, что перебои в добыче создают "цепную реакцию" не только в судоходстве и страховании, но и в авиации, сельском хозяйстве, автомобильной и других промышленных отраслях.

"Чем дольше будут продолжаться эти сбои, тем катастрофичнее будут последствия для мировой экономики", — подчеркнул он.

По его словам, глобальные свободные мощности сосредоточены в этом регионе, поэтому восстановление судоходства в Ормузском проливе критически важно для стабильности мировых рынков.

Добавим, что 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.