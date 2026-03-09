Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за блокирования Ормузского пролива

Саудовская Аравия приступила к сокращению добычи нефти на фоне почти полной блокировки стратегического Ормузского пролива, что приводит к переполнению хранилищ. Государственная компания Aramco частично перенаправляет поставки через Красное море.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Риск скачка мировой инфляции из-за перебоев в поставках нефти

Сокращение добычи происходит после аналогичных шагов Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака. Некоторые страны заранее уменьшают производство, чтобы не переполнить хранилища и избежать полной остановки добычи.

Война на Ближнем Востоке, которая длится уже вторую неделю, фактически перекрыла Ормузский пролив для морского трафика из Персидского залива. Преимущественно через пролив проходят только поставки из Ирана. Практически полный застой экспорта привел к росту цен на нефть выше $100 за баррель и создает риск скачка мировой инфляции.

Государственная компания Saudi Aramco отказалась комментировать ситуацию.

Саудовская Аравия производит около 10 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует около 7 млн баррелей. Aramco перенаправляет часть поставок из Ормузского маршрута на порт Янбу, однако пропускная способность трубопровода не позволяет полностью компенсировать объемы экспорта через пролив.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. ранее оценивали, что Саудовская Аравия исчерпает свои хранилища нефти и топлива менее чем через два месяца после начала конфликта. Теоретически арабские производители в регионе - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак имеют более 100 млн баррелей резервных мощностей, или около трети от общей емкости, отметил Антуан Гальф, соучредитель и главный аналитик компании Kayrros.

В то же время, фактический уровень использования будет ниже, а операционная нагрузка редко превышает 80% от номинальной мощности, добавил Гальф в сообщении на LinkedIn на прошлой неделе.

Добавим, что цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Brent подорожала до 117,65 дол. за баррель, а West Texas до 116,62 дол.