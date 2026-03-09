Запланована подія 2

Более $100 за баррель: цены на нефть подскочили на 20% после эскалации на Ближнем Востоке

Цена на нефть
Цена на нефть может вырасти более 130 долларов за баррель / Depositphotos

Цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Рынок мгновенно отреагировал на сообщения о сокращении поставок крупными производителями региона, которые вынуждены уменьшать добычу из-за быстрого заполнения нефтехранилищ и угрозы длительной остановки судоходства через Ормузский пролив.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $29,96. (27%) до 117,65 дол. за баррель, являющийся самым большим в истории ростом за один день. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на $25,72. (28,3%) до 116,62 дол.

К утру понедельника цены на нефть отскочили от предыдущих максимумов, но все еще выросли более чем на 15% до уровней, которых не было с середины 2022 года. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 16,7% до 108,20 доллара. Стоимость американской WTI также подскочила до 105,13 доллара.

Цены снизились после того, как Financial Times сообщила, что министры финансов стран "Большой семерки" (G7) и Международное энергетическое агентство обсудят в понедельник совместное высвобождение резервов нефти на случай чрезвычайных ситуаций, а Saudi Aramco предложила быстрые поставки сырой нефти из-за серии редких теней.

Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты начали сокращать добычу, поскольку хранилища быстро заполняются из-за закрытия Ормузского пролива.

Ирак начал прекращать производство на прошлой неделе. На пике мировой показатель цены на нефть Brent выросли на целых 29%, в то время как WTI подскочила на 31% в течение сессии.

Президент Дональд Трамп в своей публикации в социальных сетях назвал рост цен на нефть "слишком малой ценой, которую нужно заплатить".

"Краткосрочные цены на нефть, которые стремительно упадут после завершения уничтожения иранской ядерной угрозы, – это очень малая цена для США, мира, безопасности и мира. Только дураки будут думать иначе!" –   написал   Трамп в воскресенье на Truth Social.

Прогнозы по дальнейшему росту стоимости

Аналитики рынка отмечают, что предыдущая уверенность в кратковременном характере конфликта оказалась ошибочной. Если перебои в работе Ормузского пролива продолжатся еще несколько недель, цены могут продолжить движение в диапазоне от 130 до 150 долларов за баррель.

Дополнительным фактором давления являются угрозы атакам на нефтеперерабатывающие заводы, что заставляет компании готовиться к длительному периоду нестабильности.

В то же время, официальные заявления из Вашингтона характеризуют этот скачок как временную цену за обеспечение глобальной безопасности.

Уязвимость отдельных регионов и стран

Наиболее уязвимыми к энергетическому шоку остаются Пакистан и Индия из-за их высокой зависимости от импорта через Ормузский пролив.

Также значительные риски фиксируются для Египта и Турции, где высокие затраты на энергоносители накладываются на уже существующую инфляцию и нестабильную внешнеэкономическую позицию.

В то же время страны Африки к югу от Сахары и Латинской Америки, которые сами являются производителями сырья, находятся в зоне наименьшего риска относительно текущего скачка цен.

Напомним, судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось. За сутки там зафиксировали всего два коммерческих транзита, тогда как десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ВМС США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

Татьяна Бессараб