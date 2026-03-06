Судоходство в Ормузском проливе полностью остановилось из-за войны на Ближнем Востоке

Судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось. За последние сутки там зафиксировали только два коммерческих транзита, тогда как десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным Совместного морского информационного центра, анализ сигналов судов свидетельствует о том, что транзит через стратегическую водную артерию фактически упал до минимального уровня.

В сообщении от 6 марта отмечено, что "транзитные перевозки сократились до однозначных цифр, и за последние 24 часа было зафиксировано только две подтвержденные коммерческие транзитные перевозки".

По данным многонациональной военно-морской консультативной группы, специализирующейся на Ближнем Востоке, переправы касались грузовых судов, а не нефтяных танкеров.

В нормальных условиях через пролив ежедневно проходят десятки судов, транспортирующих нефть, газ и другие товары.

Эскалация боевых действий в регионе вынудила десятки полностью загруженных танкеров с нефтью и сжиженным газом оставаться в Персидском заливе.

Частые нападения на суда в районе пролива совершили транзит слишком рискованным для судовладельцев и их грузов стоимостью в миллионы долларов.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, несмотря на то, что президент США Дональда Трампа обещал обеспечить беспрепятственное судоходство на Ближнем Востоке.

Трамп недавно заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить страхование и финансовые гарантии для всей морской торговли в регионе Персидского залива, в частности для нефтяных танкеров, проходящих по этому маршруту.

Блокада Ормузского пролива

Иран в субботу, 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.