Конфликт в Иране может спровоцировать глобальную нехватку продовольствия из-за дефицита удобрений

Конфликт в Иране может спровоцировать глобальную нехватку продовольствия
Конфликт в Иране может спровоцировать глобальную нехватку продовольствия / Depositphotos

Перебои в производстве и экспорте удобрений на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране создают риски для мировых поставок и повышения цен на продукты питания. Ормузский пролив, через который проходит около 35% мирового экспорта мочевины и 45% экспорта серы, является ключевым путем для перевозки основных компонентов удобрений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

По оценкам экспертов, если поставки удобрений не возобновятся, урожайность в первый сезон может снизиться до 50%, а потребители могут столкнуться с повышением цен на хлеб уже через 6–10 недель, на яйца через несколько месяцев, а на свинину и бройлеров через полгода.

Цены на удобрения уже выросли: мочевина на Ближнем Востоке подорожала около 130 долларов до 575–650 долларов за тонну, а египетский экспорт мочевины вырос на 125 долларов до 610–625 долларов за тонну. Европейские фьючерсы на аммиак также выросли на 130 долларов до 725 долларов за тонну.

Аналитики предупреждают, что сбои в производстве могут оказаться еще более разрушительными, чем продовольственный шок 2022 года, когда из-за войны войны в Украине резко выросли цены на энергоносители и удобрения. В этот раз физическая блокада Ормузского пролива создает непосредственную угрозу поставкам.

В частности, QatarEnergy прекратила производство мочевины, аммиака и серы в своем комплексе Рас-Лаффан после атаки беспилотника, а Иран полностью остановил производство аммиака. Одновременно цены на газ, используемый для производства азотных удобрений, удвоились за несколько дней, что дополнительно повышает производственные затраты.

Глава Yara International Свейн Торе Холсетер отметил, что перебои проходят в критический момент для фермеров, начинающих весеннее внесение удобрений в северном полушарии. По его словам, больше всего пострадают самые уязвимые потребители, что может привести к глобальной продовольственной нехватке.

Также заметим, что длительное закрытие Ормузского пролива перевернет мировые энергетические рынки.

2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать.   сопровождать танкеры через Ормузский пролив   при необходимости. Он подчеркнул, что это будет доступно всем судоходным компаниям.

Автор:
Татьяна Гойденко