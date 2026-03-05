Конфлікт в Ірані може спровокувати глобальну нестачу продовольства через дефіцит добрив

Перебої у виробництві та експорті добрив на Близькому Сході через конфлікт в Ірані створюють ризики для світових поставок та підвищення цін на продукти харчування. Ормузька протока, через яку проходить близько 35% світового експорту сечовини та 45% експорту сірки, є ключовим шляхом для перевезення основних компонентів добрив.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

За оцінками експертів, якщо постачання добрив не відновляться, врожайність у перший сезон може знизитися до 50%, а споживачі можуть зіткнутися з підвищенням цін на хліб уже через 6–10 тижнів, на яйця — через кілька місяців, а на свинину та бройлерів — через півроку.

Ціни на добрива вже зросли: сечовина на Близькому Сході подорожчала на близько 130 доларів до 575–650 доларів за тонну, а єгипетський експорт сечовини зріс на 125 доларів до 610–625 доларів за тонну. Європейські ф’ючерси на аміак також виросли на 130 доларів до 725 доларів за тонну.

Аналітики попереджають, що збої у виробництві можуть виявитися ще більш руйнівними, ніж продовольчий шок 2022 року, коли через війну в Україні різко зросли ціни на енергоносії та добрива. Цього разу фізична блокада Ормузької протоки створює безпосередню загрозу постачанням.

Зокрема, QatarEnergy припинила виробництво сечовини, аміаку та сірки на своєму комплексі Рас-Лаффан після атаки безпілотника, а Іран повністю зупинив виробництво аміаку. Одночасно ціни на газ, який використовується для виробництва азотних добрив, подвоїлися упродовж кількох днів, що додатково підвищує виробничі витрати.

Голова Yara International Свейн Торе Холсетер зазначив, що перебої відбуваються у критичний момент для фермерів, які починають весняне внесення добрив у північній півкулі. За його словами, найбільше постраждають найуразливіші споживачі, що може призвести до глобальної продовольчої нестачі.

Також зауважимо, тривале закриття Ормузької протоки переверне світові енергетичні ринки.

2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Військово-морські сили Сполучених Штатів можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності. Він наголосив, що це буде доступно для всіх судноплавних компаній.