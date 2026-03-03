Іран погрожує атакувати будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузькою протокою

Іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні медіа.

Зазначається, що така заява стала найжорсткішим попередженням Тегерана відтоді, як Іран напередодні вже повідомляв судноплавству про намір закрити експортний маршрут.

"Ми спалимо будь-яке судно, яке спробує пройти через Ормузьку протоку. Ми не дозволимо жодній краплі нафти покинути цей регіон", — заявив Джаббарі.

Reuters нагадує, що Ормузька протока — єдиний вихід для експорту нафти з країн Перської затоки, через яку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти, тому ескалація може суттєво вплинути на ринок і ціни.

Після початку війни на Близькому Сході судна в Ормузькій протоці почали отримувати повідомлення від КВІР про закриття морського коридору.

Зауважимо, Іран у суботу, 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

2 березня Катар припинив виробництво зрідженого природного газу після того, як енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками. .

2 березня іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі. Його роботу тимчасово призупинено.