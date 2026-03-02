Удари Ірану по країнам Перської затоки спрямовані проти грошей сімʼї Трампа

Удари Ірану по всім країнам Перської затоки - це насамперед атака проти грошей сімʼї американського президента Дональда Трампа, а бойові дії розраховані на те, щоб злетіли цін на нафту, що може суттєво повпливати на передвиборчий процес у США.

Як пише Delo.ua, таку думку висловив Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

Він нагадав, що країни Перської затоки є основними фінансовими інвесторами компанії зятя Трампа Джареда Кушнера. Загалом Кушнер оперує інвестиційним капіталом у 4,8 мільярди доларів, 3,5 мільярдами з яких є інвестиціями з боку Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару.

Щодо цін на нафту, Висоцький зауважив, що вартість бензин у США завжди є значним політичним фактором американської політики.

"Американська економіка заточена на автомобільну логістику, і підвищення цін на бензин завжди болісно сприймається у США. Так, стримуючим фактором для підняття цін на нафту є позиція ОПЕК, країни якої вже заявили про підвищення видобутку. Окрім того, бачимо втручання Китаю, який тисне на Іран щодо недопущення повного блокування Ормузської протоки. Так як дешеві енергоносії є важливим фактором підтримки економіки Китаю", - наголосив він.

За його словами, розрахунок Ірану полягає в тому, що продовження ударів по регіону повинно змусити країни Перської затоки до тиску на Трампа задля припинення операції та повернення США за стіл перемовин з Іраном до повного знищення військового потенціалу цієї країни.

Висоцький підкреслив, що наразі невідомо, наскільки цей розрахунок правильний, адже немає повного розуміння того, на чиєму боці працює математика війни.

"Єдине що можна сказати з впевненістю - що затяжна війна у Перському заливі невигідна Україні. Будемо сподіватися, що США та Ізраїль володіють повною математикою та ситуацією всередині іранських еліт, щоби домогтись подання режиму. Падіння аятол буде значним ударом по впливам Китаю та Росії на світову безпеку".

Нагадаємо, 2 березня іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі.

Роботу нафтопереробного комплексу тимчасово призупинено.

У понеділок, 2 березня, ціни на нафту вже продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.

Тегеран також поділився технологіями, що дозволило Росії виробляти аналоги "шахедів" всередині країни під назвою "Герань".

Загалом Іран продав Росії ракет на суму приблизно 2,7 мільярда доларів, щоб допомогти у веденні війни проти України.