Не тільки "шахеди": Іран продав Росії ракет майже на 3 млрд доларів

Іран продав Росії ракет на суму приблизно 2,7 мільярда доларів, щоб допомогти у веденні війни проти України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінку західного чиновника.

Як вказує співрозмовник агентства, така сума — це вартість контрактів, які почали укладати ще з жовтня 2021 року на балістичні ракети та ракети класу "земля — повітря".

До пакета увійшли сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малого радіуса дії та приблизно 200 ракет класу "земля — повітря" для систем протиповітряної оборони. Іран вже поставив мільйони боєприпасів, снарядів.

У межах іншого контракту вартістю 1,75 мільярда доларів, підписаного на початку 2023 року, Тегеран також поставив ударні безпілотники Shahed-136 та поділився технологіями, що дозволило Росії виробляти їх всередині країни під назвою "Герань".

Загалом, Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранську військову допомогу з кінця 2021 року.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.