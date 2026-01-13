Не только "шахеды": Иран продал России ракет почти на 3 млрд долларов

Иран продал России ракет на сумму около 2,7 миллиарда долларов, чтобы помочь в ведении войны против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку западного чиновника.

Как указывает собеседник агентства, такая сумма — стоимость контрактов, которые начали заключать еще с октября 2021 года на баллистические ракеты и ракеты класса "земля — воздух".

В пакет вошли сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет малого радиуса действия и около 200 ракет класса "земля — воздух" для систем противовоздушной обороны. Иран уже поставил миллионы боеприпасов, снарядов.

В рамках другого контракта стоимостью 1,75 миллиарда долларов, подписанного в начале 2023 года, Тегеран поставил ударные беспилотники Shahed-136 и поделился технологиями, что позволило России производить их внутри страны под названием "Герань".

В целом Россия потратила более 4 миллиардов долларов на иранскую военную помощь с конца 2021 года.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности .