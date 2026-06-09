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В Полтавской области готовый завод по производству стройматериалов продают за $1,2 млн

завод
Готовый строительный бизнес продается вместе с оборудованием. / Inventure

В Кременчуге (Полтавская область) выставили на продажу производственный комплекс по выпуску вибропрессованной тротуарной плитки и бордюров. Стоимость бизнеса составляет $1,2 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

Что известно о комплексе?

В Кременчуге Полтавской области был выставлен на продажу производственный комплекс по выпуску вибропрессованной тротуарной плитки и бордюров. Стоимость бизнеса составляет 1,2 млн. долларов, покупателю предлагают 100% корпоративных прав предприятия.

В состав комплекса входит линия немецкого производства на базе вибропресса HESS RH 500 и бетоносмесительный узел турецкого производителя PROMAX. Мощность производства составляет до 500 квадратных метров продукции за одну семичасовую смену.

Вместе с оборудованием новый владелец получит наработанные рецептуры по изготовлению тротуарной плитки, бордюров и промышленной плитки толщиной до 100 мм, а также клиентскую базу и действующие договоры.

Производственный комплекс оснащен установкой Colormix, силосами для хранения материалов, системами подачи сырья, просеивателем песка, автоматизированными линиями складирования и переложения готовой продукции. В список активов также входят около 2 тысяч технологических поддонов, грузоподъемное оборудование и вспомогательная инфраструктура.

Предприятие работает в сфере производства строительных материалов и находится в Кременчуге. Объявление о продаже было опубликовано 9 июня 2026г.

Фото 2 — В Полтавской области готовый завод по производству стройматериалов продают за $1,2 млн

Напомним, в Александрии Кировоградской области была выставлена на продажу действующая аграрно-логистическая компания с многолетним опытом работы на рынке зерновых перевозок. В состав актива входят собственный автопарк, производственно-логистическая база площадью более 8 гектаров и инфраструктура обслуживания грузового транспорта. Стоимость бизнеса оценивается в 2,65 млн. долларов.

Автор:
Ольга Опенько