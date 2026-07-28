Украинский агроэкспорт обеспечил 60% всех валютных поступлений: что покупает мир

В январе-июне 2026 года агропродовольственная продукция сформировала 60% общего экспорта Украины, что на 3 процентных пункта превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев.

Общий внешнеторговый оборот агропродукции за первые шесть месяцев года составил $17,3 млрд (+10% к прошлогоднему уровню). В частности:

Экспорт вырос на 11% — до $12,6 млрд ;

вырос на 11% — до ; Импорт увеличился на 8% — до $4,7 млрд ;

увеличился на 8% — до ; Положительное сальдо аграрной торговли расширилось до $7,9 млрд .

Как отмечает Пугачев, важной тенденцией первого полугодия стало сохранение высокой доли продукции с большей добавленной стоимостью.

На готовые пищевые продукты, муку, солод, крахмал, а также молочную и яичную продукцию пришлось около 19% всего агроэкспорта.

В то же время, ученые обращают внимание, что импорт агропродовольственной продукции в Украину продолжает расти уже четвертый год подряд.

В Институте аграрной экономики отмечают, что экспортный потенциал страны в настоящее время используется не полностью. Главным препятствием остаются системные российские обстрелы портовой инфраструктуры Одесщины, которые повышают риски безопасности и усложняют морскую логистику.

Среди положительных факторов для отрасли эксперты называют начало работы зоны свободной торговли с ОАЭ с 1 июля 2026 г., а также ожидаемый запуск аналогичного соглашения с Турцией в сентябре после завершения его ратификации.

В то же время в Институте аграрной экономики прогнозируют, что до конца года агропродовольственный сектор будет работать в сложных условиях из-за продолжающейся российской агрессии, которая и дальше будет влиять на внутренний рынок, логистику и экспортные возможности украинских производителей.

Напомним, в марте 2026 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8%. Всего за месяц было отгружено 5,5 млн. тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.