Український агроекспорт забезпечив 60% усіх валютних надходжень: що купує світ

У січні–червні 2026 року агропродовольча продукція сформувала 60% загального експорту України, що на 3 відсоткові пункти перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов.

Загальний зовнішньоторговельний оборот агропродукції за перші шість місяців року сягнув $17,3 млрд (+10% до торішнього рівня). Зокрема:

Експорт зріс на 11% — до $12,6 млрд ;

зріс на 11% — до ; Імпорт збільшився на 8% — до $4,7 млрд ;

збільшився на 8% — до ; Позитивне сальдо аграрної торгівлі розширилося до $7,9 млрд.

Як зазначає Пугачов, важливою тенденцією першого півріччя стало збереження високої частки продукції з більшою доданою вартістю.

На готові харчові продукти, борошно, солод, крохмаль, а також молочну та яєчну продукцію припало близько 19% від усього агроекспорту.

Водночас науковці звертають увагу, що імпорт агропродовольчої продукції в Україну продовжує зростати вже четвертий рік поспіль.

В Інституті аграрної економіки наголошують, що експортний потенціал країни наразі використовується не повністю. Головною перешкодою залишаються системні російські обстріли портової інфраструктури Одещини, які підвищують безпекові ризики та ускладнюють морську логістику.

Серед позитивних факторів для галузі експерти називають початок роботи зони вільної торгівлі з ОАЕ з 1 липня 2026 року, а також очікуваний запуск аналогічної угоди з Туреччиною у вересні після завершення її ратифікації.

Водночас в Інституті аграрної економіки прогнозують, що до кінця року агропродовольчий сектор працюватиме в складних умовах через триваючу російську агресію, яка й надалі впливатиме на внутрішній ринок, логістику та експортні можливості українських виробників.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна збільшила експорт агропродукції на 10,8%. Загалом за місяць було відвантажено 5,5 млн тонн товарів, причому зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях сільськогосподарської продукції.