Meta та BlackRock інвестують $14 мільярдів у новий дата-центр у Техасі

Американські корпорації Meta Platforms та BlackRock планують побудувати в Техасі комплекс дата-центрів потужністю 1 гігават. Загальна вартість розробки проєкту становитиме близько 14 мільярдів доларів, що стане черговим етапом у хвилі масштабних інвестицій у підготовку інфраструктури для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Запуск об'єкта в місті Ель-Пасо запланований на 2028 рік, а Meta стане його першим та єдиним орендарем. Фонди під управлінням BlackRock володітимуть 80% акцій спільного підприємства, тоді як Meta утримає за собою 20%.

Витрати на розробку у розмірі $14 млрд не включають вартість самих передових мікросхем, необхідних для роботи моделей ШІ. Загалом будівництво дата-центру потужністю 1 ГВт зазвичай обходиться у $35–50 млрд.

У межах угоди Meta передасть у спільне підприємство землю та інші активи вартістю близько $2,3 млрд, а також отримає одноразову виплату у розмірі $1 млрд. Компанія укладе договір оренди об'єкта на чотири роки з можливістю продовження.

BlackRock внесе близько $4,9 млрд готівкою. Частину цієї суми профіннансовано за рахунок випуску облігацій на $12,5 млрд. Продаж цінних паперів супроводжувався слабшим за очікування попитом з боку інвесторів, через що облігаціям інвестиційного рівня довелося запропонувати дохідність, близьку до високоризикових "сміттєвих" паперів.

Проєкт є частиною ініціативи Meta Compute, яка передбачає розбудову інфраструктури ШІ та продаж доступу до надлишкових обчислювальних потужностей.

Спільне підприємство з BlackRock дозволить компанії рухатися швидше та у більших масштабах, зазначив генеральний директор Meta Марк Цукерберг. Раніше компанія підвищила свій прогноз капітальних витрат на рік до $125–145 млрд через інвестиції в ШІ та зростання цін на компоненти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Meta залучала $12 млрд на дата-центр, проте зіткнулася зі зростанням вартості запозичень. Інвестори вимагали вищої дохідності через побоювання щодо ризиків та перегріву в секторі штучного інтелекту.