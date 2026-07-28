Виноробство відновлюється: у 2025 році переробка винограду в Україні зросла на 25%

У 2025 році українська виноробна галузь продемонструвала ознаки відновлення: обсяги переробки винограду зросли на 25,4% порівняно з попереднім роком і сягнули 40 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Drinks+ з посиланням на дані дослідження ринку вина України, проведеного командою Дія.Бізнес з ініціативи Wines of Ukraine.

Попри те, що з 2019 по 2025 рік середньорічне скорочення обсягів переробки становило 24%, показники 2025 року свідчать про перелом негативного тренду.

Динаміка площ та регіональна структура

Площі під насадженнями зазнали суттєвого скорочення у 2022–2023 роках (на 20,9% та 23,9% відповідно). У 2024 році було зафіксовано часткове відновлення на 6,6%, проте у 2025 році площі під технічним виноградом скоротилися ще на 1%, а під столовим — на 44%.

Середня врожайність винограду по країні становить 40,4 ц/га. Ключовими регіонами для вітчизняного виноградарства залишаються:

Одеська область: 9 тис. га (урожайність — 29,5 ц/га, валовий збір — 348,5 тис. ц);

9 тис. га (урожайність — 29,5 ц/га, валовий збір — 348,5 тис. ц); Миколаївська область: 3,1 тис. га (урожайність — 49,9 ц/га, валовий збір — 136,4 тис. ц);

3,1 тис. га (урожайність — 49,9 ц/га, валовий збір — 136,4 тис. ц); Закарпатська область: 0,7 тис. га (урожайність — 14,1 ц/га, валовий збір — 14,8 тис. ц).

Сорти-лідери

Найбільшу стійкість до скорочення площ (падіння не перевищило 15%) продемонстрували сорти Аліготе, Ркацителі, Шардоне, Сапераві північний та Одеський Чорний. Найвищі показники масової концентрації цукрів у 2025 році зафіксували у сортів Трамінер Рожевий, Совіньйон, Мерло, Одеський Чорний та Каберне Совіньйон.

У структурі виробництва виноматеріалів за 2025 рік 68,3% припадає на столові виноматеріали, а близько 25% — на ігристі.

Нашадаємо, на українських оптових ринках розпочався продаж раннього винограду нового врожаю, а у дрібному опті ціни на перші партії ягід коливаються в межах 150–250 грн за кілограм.