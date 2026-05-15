Мінус 60% врожаю: які сорти винограду найбільше постраждали від весняних заморозків

Весна 2026 року кинула серйозний виклик аграріям. Тривалі хвилі заморозків, під час яких температура опускалася до –9°C, поставили під загрозу майбутній врожай винограду.

Найбільше постраждали господарства, де вегетація почалася зарано: молоді пагони та бруньки гинуть вже при температурі –2°C.

Для бувалих фермерів такі температурні гойдалки не в новинку, проте цьогорічна аномальна тривалість холодів та їхня інтенсивність змушують навіть досвідчених господарів переглядати звичні стратегії захисту.

За словами власниці фермерського господарства "Виноградник Юліних" Ольги Юліної, через температурні гойдалки суттєвих пошкоджень зазнали популярні сорти: Аркадія, Кодрянка, Лівія та Преображеніє.

Найбільша загроза весною виникла на господарстві саме тоді, коли рослини перебували у фазах набрякання бруньок, "зеленого конуса", мали перші пагони завдовжки 2–5 см. У ці періоди молоді тканини втрачають стійкість, тому навіть легкий мороз у межах -1…-2°C може стати для них фатальним.

"Якщо постраждали центральні плодові бруньки, врожайність може впасти на 20–60% залежно від сорту", — прогнозує експертка.

Окрім прямого впливу морозу, аграрії стикнулися з вторинною загрозою. Поєднання перепадів температур і дощів провокує спалахи небезпечних хвороб: мілдью, оїдіуму та сірої гнилі.

Зараз господарства зосереджені на "реанімації" оцінці пошкоджень, повторному нормуванні пагонів та захисті від хвороб. Для відновлення рослин важливо забезпечити мульчування ґрунту, стабільне крапельне зрошення та дотримуватися балансу азотного живлення.

"Найголовніше — закладати виноградник під клімат 2035 року, а не під клімат 2010 року", — порадила фахівчиня майбутнім виноградарям.

Досвід цього року підтверджує: старі підходи більше не працюють. Для стабільної роботи фермерам необхідно переходити на адаптивні сорти, стійкі до посух та різких температурних коливань.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив програму "єРобота", дозволивши виноробам отримувати гранти на висадку власних виноградників. Це має допомогти підприємствам сформувати сировинну базу та зменшити залежність від старіючих насаджень.