До Асоціації прифронтових громад долучаються ще дві області: підписано меморандум з Укрексімбанком

Громади з Київщини та Житомирщини долучаються до Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ). Також між організацією та Укрексімбанком підписано меморандум про співпрацю, що передбачає розвиток механізмів фінансування проєктів відновлення та критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, зазначені рішення ухвалено під час форуму "Люди і громади: рішення, що формують майбутнє", який 15 травня відбувся в Ірпені.

Розширення АПМГ

Пресслужба асоціації повідомляє, що у форумі взяли участь керівники та представники понад 100 громад Київської та Житомирської областей, представники виконавчої влади та громад з інших областей, експерти та члени правління Асоціації прифронтових міст та громад.

Серед громад, які підписали меморандуми про наміри вступу до АПМГ, – Буча, Бородянка, Макарів, Славутич, Білогородка на Київщині, а також Коростишів, Коростень, Малин, Брусилів, Народичі на Житомирщині та інші громади з цих областей.

Станом на сьогодні АПМГ обʼєднує понад 300 громад з 12 областей.

Форум пройшов в Ірпені. Фото: пресслужба АПМГ

У фокусі – другий пакет підтримки прифронтових територій

Згідно з повідомленням, головною темою форуму стало формування нового підходу до державної політики щодо прифронтових територій та напрацювання механізмів довгострокової підтримки таких громад.

Голова АПМГ, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що громади вже передали уряду власний пакет пропозицій до другого пакета підтримки прифронтових територій. За його словами, він має стати "не набором окремих компенсацій чи рішень, а повноцінною державною політикою для територій, які живуть і працюють в умовах війни".

На його думку, потрібно не допустити поступового знелюднення прифронтових територій та створити умови, за яких люди залишатимуться і повертатимуться у свої громади.

В асоціації додали, що серед пріоритетів, запропонованих до другого пакету підтримки прифронтових територій, – підтримка бізнесу, спеціальні механізми кредитування та страхування воєнних ризиків, розвиток муніципального житла, енергетична автономність громад, підтримка ВПО та кадрової стійкості критичних сфер.

Своєю чергою начальник Київської ОВА Микола Калашник наголосив на важливості координації між державою, громадами та партнерами у процесі відновлення територій, постраждалих від війни. Він додав, що Київщина готова ділитися практичним досвідом швидкого та комплексного відновлення.

"Для нас надзвичайно важливо посилювати співпрацю з прифронтовими регіонами та громадами, які сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах і щодня демонструють стійкість та відповідальність", – додав він.

Водночас начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що станом на сьогодні бізнес у прифронтових регіонах фактично працює всупереч законам економіки – під постійними обстрілами, військовими ризиками, з проблемами доступу до фінансування та дефіцитом кадрів. Тому, за його словами, необхідно створити "зрозумілі й системні умови підтримки, які допоможуть підприємствам виживати, працювати та розвиватися".

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний акцентував на важливості створення окремих фінансових механізмів підтримки прифронтових громад.

"Сьогодні одним із ключових завдань є створення умов для пріоритетного кредитування комунального та приватного сектору в громадах, які живуть в умовах постійних безпекових ризиків і обстрілів. Йдеться насамперед про реалізацію проєктів відновлення, розвитку енергетичної та критичної інфраструктури, без яких неможливо забезпечити нормальне життя та розвиток територій", – заявив він.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.

Про те, що уряд разом із громадами працює над другим пакетом допомоги для прифронтових територій, повідомлялося у вересні. Тоді міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що його ухвалення має забезпечити базові потреби людей у зонах бойових дій і посилити стійкість регіонів.

Цього тижня Асоціація прифронтових міст і громад підготувала та передала Кабінету міністрів пропозиції для формування другого пакету підтримки прифронтових територій.