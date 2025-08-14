Запланована подія 2

Уряд запустив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів

Кабінет міністрів України ухвалив перший пакет рішень у межах Програми підтримки прифронтових територій, яка охоплює 238 громад у 10 областях, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами програма, створена за ініціативи президента та розроблена урядом спільно з громадами, базується на п’яти пріоритетах: житло, безпека, люди, бізнес та здоров’я.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголосив, що уряд розпочинає практичну реалізацію цієї програми, аби мешканці прифронтових регіонів мали безпечні умови життя, стабільну роботу, доступне житло та якісні послуги.

У напрямі безпеки передбачено будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, будинках культури та громадських просторах у зонах постійної загрози обстрілів, з пріоритетом для об’єктів, де перебувають діти.

У соціальному блоці заплановано одноразову виплату 19 400 грн сім’ям, які самостійно опалюють будинки, для закупівлі твердого палива, а також щомісячну компенсацію вартості 100 кВт електроенергії на кожного члена родини в зимовий період. Крім того, забезпечать безкоштовне гаряче харчування для учнів молодших класів по всій країні та для старшокласників у прифронтових і прикордонних громадах.

У сфері житла держава покриватиме 70% першого внеску за іпотекою у межах програми "єОселя", 70% щомісячних платежів у перший рік та 40 тис. грн на витрати з оформлення. Можна буде купувати житло на вторинному ринку віком до 20 років зі ставкою від 3% до 7% річних. Також виділено 1,6 млрд грн на розширення програми "єВідновлення" для компенсацій за знищене чи пошкоджене житло — понад 1000 родин отримають виплати.

Для підтримки місцевої економіки критично важливі підприємства зможуть бронювати від 75% до 90% працівників, які підлягають мобілізації. Аграрії у зонах бойових дій отримають 1 000 грн на гектар землі, а на створення садів і теплиць передбачено гранти до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

У сфері охорони здоров’я медзаклади у сільських та віддалених громадах отримають 20% надбавки за надання первинної допомоги, а команди швидкої допомоги матимуть підвищені коефіцієнти оплати для стабільної роботи навіть у зонах ризику.

Також Свириденко додала, що паралельно готується другий пакет підтримки прифронтових регіонів, який значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

"Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", - зазначила вона.

Додамо, Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту за програмою “Власна справа” до 500 тисяч гривень для підприємців прикордонних та прифронтових регіонів. 

Автор:
Тетяна Гойденко