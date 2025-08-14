Правительство запустило первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов

Кабинет министров Украины принял первый пакет решений в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, которая охватывает 238 общин в 10 областях, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, программа, созданная по инициативе президента и разработанная правительством совместно с общинами, базируется на пяти приоритетах: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что правительство начинает практическую реализацию этой программы, чтобы у жителей прифронтовых регионов были безопасные условия жизни, стабильная работа, доступное жилье и качественные услуги.

В направлении безопасности предусмотрено строительство укрытий и защитных сооружений в школах, детсадах, домах культуры и общественных пространствах в зонах постоянной угрозы обстрелов с приоритетом для объектов, где находятся дети.

В социальном блоке запланирована единовременная выплата 19 400 грн семьям, которые самостоятельно отапливают дома, для закупки твердого топлива, а также ежемесячную компенсацию стоимости 100 кВт электроэнергии на каждого члена семьи в зимний период. Кроме того, обеспечат бесплатное горячее питание для учащихся младших классов по всей стране и для старшеклассников в прифронтовых и пограничных общинах.

В сфере жилья государство будет покрывать 70% первого взноса по ипотеке в рамках программы "Еселя", 70% ежемесячных платежей в первый год и 40 тыс. грн на расходы по оформлению. Можно будет покупать жилье на вторичном рынке до 20 лет со ставкой от 3% до 7% годовых. Также выделено 1,6 млрд грн на расширение программы "Восстановление" для компенсаций за уничтоженное или поврежденное жилье - более 1000 семей получат выплаты.

Для поддержки местной экономики критически важные предприятия смогут бронировать от 75 до 90% работников, подлежащих мобилизации. Аграрии в зонах боевых действий получат 1000 грн на гектар земли, а на создание садов и теплиц предусмотрены гранты до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов.

В сфере здравоохранения медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавки за оказание первичной помощи, а команды скорой помощи получат повышенные коэффициенты оплаты для стабильной работы даже в зонах риска.

Также Свириденко добавила, что параллельно готовится второй пакет поддержки прифронтовых регионов, значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах.

"Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения", - отметила она.

Добавим, Кабинет министров принял решение увеличить максимальный размер гранта по программе "Собственное дело" до 500 тысяч гривен для предпринимателей приграничных и прифронтовых регионов.