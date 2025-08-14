Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство запустило первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов

Юлия Свириденко
Правительство запустило программу поддержки прифронтовых регионов/Telegram Юлии Свириденко

Кабинет министров Украины принял первый пакет решений в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, которая охватывает 238 общин в 10 областях, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, программа, созданная по инициативе президента и разработанная правительством совместно с общинами, базируется на пяти приоритетах: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что правительство начинает практическую реализацию этой программы, чтобы у жителей прифронтовых регионов были безопасные условия жизни, стабильная работа, доступное жилье и качественные услуги.

В направлении безопасности предусмотрено строительство укрытий и защитных сооружений в школах, детсадах, домах культуры и общественных пространствах в зонах постоянной угрозы обстрелов с приоритетом для объектов, где находятся дети.

В социальном блоке запланирована единовременная выплата 19 400 грн семьям, которые самостоятельно отапливают дома, для закупки твердого топлива, а также ежемесячную компенсацию стоимости 100 кВт электроэнергии на каждого члена семьи в зимний период. Кроме того, обеспечат бесплатное горячее питание для учащихся младших классов по всей стране и для старшеклассников в прифронтовых и пограничных общинах.

В сфере жилья государство будет покрывать 70% первого взноса по ипотеке в рамках программы "Еселя", 70% ежемесячных платежей в первый год и 40 тыс. грн на расходы по оформлению. Можно будет покупать жилье на вторичном рынке до 20 лет со ставкой от 3% до 7% годовых. Также выделено 1,6 млрд грн на расширение программы "Восстановление" для компенсаций за уничтоженное или поврежденное жилье - более 1000 семей получат выплаты.

Для поддержки местной экономики критически важные предприятия смогут бронировать от 75 до 90% работников, подлежащих мобилизации. Аграрии в зонах боевых действий получат 1000 грн на гектар земли, а на создание садов и теплиц предусмотрены гранты до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов.

В сфере здравоохранения медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавки за оказание первичной помощи, а команды скорой помощи получат повышенные коэффициенты оплаты для стабильной работы даже в зонах риска.

Также Свириденко добавила, что параллельно готовится второй пакет поддержки прифронтовых регионов, значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах.

"Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения", - отметила она.

Добавим, Кабинет министров принял решение увеличить максимальный размер гранта по программе "Собственное дело" до 500 тысяч гривен для предпринимателей приграничных и прифронтовых регионов.

Автор:
Татьяна Гойденко