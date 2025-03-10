Поддержка бизнеса в прифронтовых регионах: EBA разработала комплекс мер

Европейская бизнес ассоциация (EBA) провела анализ основных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются компании в прифронтовых регионах, и разработала рекомендации по поддержке предпринимательства на этих территориях.

Об этом сообщает пресс-служба EBA.

Отмечается, что для стабильной работы бизнеса в этих регионах требуется более активная поддержка и усиленное внимание. Для этого эксперты Ассоциации разработали ряд рекомендаций, предназначенных для центральных и местных органов власти, донорских организаций, международных институций, правительств разных стран, а также банков и финансовых организаций.

Что предлагается для поддержки бизнеса в прифронтовых регионах:

Компенсации военных рисков для внутренних и внешних инвесторов Обеспечить прогнозируемые мобилизационные мероприятия и рассмотреть возможность увеличение квоты на бронирование военнообязанных работников до 100% для критически важных предприятий на прифронтовых территориях

для внутренних и внешних инвесторов Обеспечить прогнозируемые мобилизационные мероприятия и рассмотреть возможность для критически важных предприятий на прифронтовых территориях Налоговые изменения – снижение военного сбора до 1,5%, уменьшение ЕСВ до 10% для работодателей в прифронтовых областях, временная отмена налога на землю и недвижимость, а также прекращение автоматической блокировки налоговых накладных.

– снижение военного сбора до 1,5%, уменьшение ЕСВ до 10% для работодателей в прифронтовых областях, временная отмена налога на землю и недвижимость, а также прекращение автоматической блокировки налоговых накладных. Финансирование и кредитование – расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", льготное кредитование для восстановления поврежденного имущества на прифронтовых территориях, реструктуризация кредитов, переформатирование программы "Е-Работа" и т.д.

– расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", льготное кредитование для восстановления поврежденного имущества на прифронтовых территориях, реструктуризация кредитов, переформатирование программы "Е-Работа" и т.д. Логистическая и инфраструктурная поддержка – введение механизма компенсации некоторых транспортных расходов, налоговых стимулов для транспортных компаний прифронтовых территорий, тарифных льгот на перевозку.

Следует добавить, что по данным Минреинтеграции по состоянию на конец 2024 года 180 253 украинских компаний были зарегистрированы на прифронтовых территориях. Из них 14% — на территориях активных боевых действий. Больше всего таких бизнесов в Харьковской и Запорожской областях.

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться.