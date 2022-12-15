Вагоноремонтное предприятие промышленно-инвестиционной группы Aurum релоцируют из зоны боевых действий на Западную Украину

Из-за войны в Украине и оккупации части ее территорий, вагоноремонтное предприятие "Агрегатстрой", входящее в состав промышленно-инвестиционной группы Аurum, релоцируют из зоны боевых действий в Ивано-Франковск. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Предприятие располагалось в городе Рубежное Луганской области и осуществляло ремонт грузовых железнодорожных вагонов: "С учетом очень высокой степени износа грузовых железнодорожных вагонов в Украине работа вагоноремонтного ДЕПО является стратегически важной для поддержания способности быстро и эффективно перевозить все типы грузов железной дорогой в военное время. Сейчас осуществляется релокация предприятия на Западную Украину в Ивано-Франковск. Фактически его будут восстанавливать с нуля", – сообщила основатель Aurum Group Алена Лебедева.

По словам Алены Лебедевой, планы релокации предполагают значительные инвестиции в регион и создание новых рабочих мест: "Наши инвестиции составят около 40 млн. гривен, также мы создадим до 150 новых рабочих мест".

За последние 5 лет на предприятии "Агрегатстрой" отремонтировано около 3000 вагонов.

Деятельность ООО "Агрегатстрой" – плановые и текущие ремонты вагонов, изготовление запасных частей для грузовых железнодорожных вагонов, твердотопливных котлов, металлообработка, изготовление рам и боров для думпкаров разных типов и металлоконструкций по чертежам заказчиков.

Как сообщалось ранее промышленно-инвестиционная группа Аurum потеряла более 40% бизнеса из-за войны, под оккупацией оказались 5 предприятий промышленной отрасли Аurum Group, расположенные в Луганской области, и все предприятия аграрного сектора в Запорожской и Харьковской областях.