Энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, отрицала закупку российского угля и осуществление платежей контрагентам из РФ после 24 февраля 2022 года. Компания отреагировала на журналистское расследование о возможных поставках российского угля во время полномасштабного вторжения и сотрудничества с Deutsche Bank.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на официальное заявление ДТЭК.

В компании подчеркнули, что после начала полномасштабной войны не заключали новых договоров с российскими контрагентами и не производили никаких платежей в их пользу.

В то же время, ДТЭК признал, что после 24 февраля 2022 года происходили незначительные остаточные перевозки угля российского происхождения. В компании объяснили, что это сырье было фактически отгружено и находилось в пути еще до начала полномасштабного вторжения.

Что выяснили журналисты

20 ноября "Следствие.Инфо" опубликовало расследование о возможном сотрудничестве швейцарской компании DTEK Trading SA с российским угледобывающим предприятием "Шахтоуправление "Обуховская".

По данным журналистов, в таможенных базах содержатся сведения о поставках угля из российской шахты в течение января-августа 2022 года.

В документах, в частности, указана дата последней отгрузки — 4 августа 2022 года. По информации расследователей, уголь поставляли в Индию, Болгарию и Румынию.

В ДТЭК отрицали заключение новых контрактов и проведение платежей российским компаниям после начала полномасштабной войны.

Что заявили в ДТЭК о Deutsche Bank

Компания также прокомментировала сотрудничество с Deutsche Bank, которая стала частью журналистского расследования.

В ДТЭК отметили, что не получали документы, на которые ссылаются журналисты, поэтому не могут проверить их подлинность, полноту и контекст.

По утверждению компании, все финансовые операции, в частности через Deutsche Bank, соответствовали действующему на момент их проведения законодательству, включая санкционные ограничения.

В компании также подчеркнули, что банковские проверки на предмет санкционных рисков и противодействия отмыванию средств сами по себе не свидетельствуют о нарушении закона.

ДТЭК сообщил, что новые проекты из Deutsche Bank приостановились после реструктуризации долга "ДТЭК Энерго" в 2017 году. Причиной, по версии компании, стала оценка банком кредитных рисков после потери активов на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

При этом ДТЭК отрицает, что изменения в сотрудничестве с банком были связаны с санкционными рисками, капиталом акционера или нарушениями законодательства.

Компания также заявила, что не получала официальных запросов или уведомлений компетентных органов Нидерландов об обстоятельствах, описанных в расследовании.

Напомним, ранее Dilo сообщало, что Нидерланды арестовали российские активы оператора газопровода "Турецкий поток" в рамках исполнения арбитражного решения в пользу ДТЭК. Компания добивается взыскания более $260 млн компенсации за активы, утраченные из-за оккупации Крыма.