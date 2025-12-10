Нидерланды арестовали активы оператора Турецкого потока: ДТЭК приблизил взыскание $260 млн из России

Суд Амстердама арестовал активы оператора "Турецкого потока" нидерландской компании South Stream Transport по запросу "ДТЭК Крымэнерго". Об этом Delo.ua сообщили в ДТЭК.

"В рамках принудительного исполнения арбитражного решения по делу "ДТЭК Крымэнерго" компания ДТЭК получила разрешение суда на арест активов, принадлежащих российской федерации в Нидерландах. Это является важным шагом к обеспечению исполнения арбитражного решения, полной имплементацией которого мы ожидаем", — отметили в пресс-службе ДТЭК.

В компании отметили, что и дальше будут использовать все юридические инструменты в европейских и других юрисдикциях, чтобы взыскать убытки, превышающие 260 миллионов долларов.

По материалам дела, поводом к иску стало решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2023 года. В этом решении Россия обязана выплатить ДТЭК компенсацию за потерю активов в Крыму в 2014 году. Тем временем россияне пытаются оспорить решение в Апелляционном суде Гааги.

В то же время арест активов "Турецкого потока", которым российский газ следует в страны Европейского союза, не означает остановку работы газопровода. Старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко в комментарии изданию отметил, что сейчас украинский бизнес активно судится с россиянами, чтобы компенсировать убытки из-за оккупации территорий.

"При этом вопрос фактического исполнения является самым острым, ведь РФ открыто не уважает международное право и не выполняет добровольно никаких судебных или арбитражных решений. Поэтому наложение арестов на активы России, активы ее alter ego (государственных корпораций, госбанков и т.д.) — это первый важный шаг к реальному взысканию. возможность эксплуатации арестованного имущества", - отметил Марченко.

Он пояснил, что в случае, если суд примет решение о взыскании активов, они станут собственностью ДТЭК, которая сможет их продать третьей стороне и таким образом компенсировать убытки.

О "Турецком потоке"

Турецкий поток - международный газопровод, проходящий по дну Черного моря от Анапского района России до Турции. Первая поставка газа в Болгарию состоялась в январе 2020. Вместе с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2" этот газопровод должен обеспечить полное прекращение транзита газа через территорию Украины.

Штаб-квартира компании находится в Нидерландах. Но после новостей о судебном решении, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о переводе South Stream Transport в Венгрию .

"Газпрому" принадлежит 50% акций SST, итальянской энергетической компании Eni (частично принадлежащей государству) – 20%; Wintershall, дочерняя компания германской химической компании BASF и французской энергетической компании EDF (контролируемая государством) формально владеют по 15% акций.