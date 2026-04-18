"Укрзализныця" вводит динамические цены на билеты в вагоны СВ и "Интерсити+"

С 25 апреля в Украине заработает новый подход к формированию стоимости ж/д билетов в премиумсегменте. "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

В то же время, тарифы на плацкарт, купе и 2 класс "Интерсити" остаются без изменений. Это означает, что нововведение коснется менее 10% пассажиров, пользующихся премиальными категориями перевозок.

Цена билета будет зависеть от четырех факторов: сезона, дня недели, времени покупки и заполненности поезда. В менее загруженные периоды стоимость будет ниже, а в пиковые месяцы выше. Самые дешевые поездки ожидаются во вторник и среду, самые дорогие – в пятницу и воскресенье.

Также дешевле будут стоить билеты, приобретенные заранее. Если поезд почти полностью заполнен, цена может возрасти. Для направлений со свободными местами, напротив, предусмотрено удешевление.

Отдельно с 18 апреля ориентировочно на 20% индексируются тарифы в вагонах СВ международных поездов. Новые цены будут продавать билеты на даты отправления, начиная с этой даты.

В "Укрзализныце" объясняют, что места в международных вагонах СВ традиционно выкупаются быстрее всего, что свидетельствует о стабильно высоком спросе в этом сегменте. На другие категории мест в международном сообщении цены пока решили не менять.

"Укрзализныця" переходит к рыночной модели ценообразования в премиумсегменте, стараясь лучше управлять спросом и погрузкой поездов. Для большинства пассажиров тарифы остаются неизменными.

Заметим, благодаря этим изменениям компания рассчитывает на введение с середины января 2026 динамического ценообразования на СВ и 1-й класс. Ценообразование в зависимости от того, когда именно берется билет и насколько популярен маршрут.