У "Дії" появится новый сервис для поиска работы и трудоустройства

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Министерством цифровой трансформации объявило о запуске закрытой записи на бета-тестирование первых инструментов новой цифровой экосистемы рынка труда "Обрій". Разработку и интеграцию этой масштабной платформы на 2026-2027 годы оценивают в 5-10 млн долларов. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств и помощи международных доноров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главная цель экосистемы – объединить в одной среде граждан, работодателей, образовательные учреждения и государственные сервисы, чтобы помочь людям найти работу, а бизнесу – покрыть дефицит кадров.

По оценкам министерства, запуск цифровых инструментов позволит дополнительно привлечь к рынку труда 100 тыс. человек уже в этом году, что крайне важно, ведь сейчас 75% украинских компаний испытывают нехватку кадров. Больше всего — в промышленности, рабочих специальностях, секторе MilTech и восстановлении.

Какие услуги доступны на этапе бета-теста

На начальном этапе тестирования в приложении и на портале "Дія" запускаются первые два сервиса:

Гранты на обучение: выделение до 15 тыс. гривен на профессиональное обучение, переобучение или официальное подтверждение квалификации.

Дистанционное увольнение: возможность онлайн-прекращения трудовых отношений для лиц, формально остающихся трудоустроенными на временно оккупированных территориях (ТОТ).

Полноценный запуск этих двух услуг для всех граждан намечен на июль 2026 года. Техническую поддержку на старте проекта оказали ИТ-компании SoftServe и Codi, а в дальнейшем Минэкономики планирует построить собственную команду разработчиков за счет международных грантов.

Планы развития: ИИ и интеграция крупных порталов

Экосистема "Обрій" будет развиваться поэтапно и интегрировать данные о вакансиях с уже существующих частных платформ, таких как Work.ua, Robota.ua и Jooble.

В сентябре 2026 г. на платформе появится модуль цифрового трудоустройства и специальный агрегатор вакансий, ориентированный на небольшие городки и села, где малому бизнесу экономически невыгодно размещать платные объявления. До конца года разработчики планируют внедрить систему разумного подбора вакансий (AI-matching) на основе искусственного интеллекта и больших данных (Big Data).

Полноценный старт "Обрію" как целостной среды с полной интеграцией Государственной службы занятости и Гоструда запланирован на 2027 год. Кроме цифрового доступа, нецифровизированные граждане смогут воспользоваться оффлайн-платформой через специальные кабинеты в ЦНАПах и органах городских властей.

В целом государственная стратегия занятости к 2030 году предусматривает возврат к экономической активности 4,5 млн человек, тогда как общая потребность страны для полного восстановления оценивается более чем в 3 млн работников.

Напомним, в январе сообщалось о старте экспериментального проекта по онлайн-трудоустройству через систему "Обрій". Кабинет Министров запустил этот эксперимент, чтобы разрешить работодателям и соискателям работы взаимодействовать в едином цифровом пространстве. Благодаря этому решению такие процессы, как оформление на работу, дистанционное увольнение или получение образовательных грантов, теперь можно осуществить в несколько кликов.