Україна отримає обладнання з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів

Латвія передасть Україні обладнання для відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками робочого візиту до Риги, де вона провела переговори з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом.

Сторони обговорили збільшення постачання необхідного устаткування, зокрема механізми прискореної передачі обладнання з латвійських ТЕЦ для якнайшвидшої відбудови енергетичних об'єктів в українських містах.

"Під час сьогоднішнього масованого обстрілу ворог цілив не лише по житлових будинках, лікарнях і дитячих садках, а й по об’єктах енергетики та газової інфраструктури", - наголосила Свириденко.

Наразі український уряд активно готується до наступного опалювального сезону. Для цього профільні відомства залучають усі можливі внутрішні ресурси та координують міжнародну фінансову і технічну підтримку партнерів для відновлення й захисту вітчизняної енергетичної мережі.

