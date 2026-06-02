Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,13

EUR

51,80

51,63

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна отримає обладнання з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів

Юлія Свириденко в Латвії
Обладнання з латвійських ТЕЦ поїде в Україну / Юлія Свириденко

Латвія передасть Україні обладнання для відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей. 

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками робочого візиту до Риги, де вона провела переговори з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом.

Сторони обговорили збільшення постачання необхідного устаткування, зокрема механізми прискореної передачі обладнання з латвійських ТЕЦ для якнайшвидшої відбудови енергетичних об'єктів в українських містах.

"Під час сьогоднішнього масованого обстрілу ворог цілив не лише по житлових будинках, лікарнях і дитячих садках, а й по об’єктах енергетики та газової інфраструктури", - наголосила Свириденко.

Наразі український уряд активно готується до наступного опалювального сезону. Для цього профільні відомства залучають усі можливі внутрішні ресурси та координують міжнародну фінансову і технічну підтримку партнерів для відновлення й захисту вітчизняної енергетичної мережі.

Фото 2 — Україна отримає обладнання з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів

Нагадаємо, Україна та Литва досягли домовленості про довгострокові поставки скрапленого природного газу через термінал Клайпеди. Новий маршрут дозволить збільшити імпорт СПГ зі США та країн Близького Сходу й посилити енергетичну стійкість держави.

Автор:
Тетяна Бесараб